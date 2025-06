Una cena per Agrigento: chef e ristoratori uniti per il territorio e la solidarietà

Una risposta orgogliosa e concreta all’immagine distorta di una città troppo spesso raccontata solo per le sue ombre. Con questo spirito nasce Chef per Agrigento, l’evento che lunedì 9 giugno, a partire dalle ore 20, trasformerà la suggestiva Casa Diodoros, nel cuore della Valle dei Templi, in un palcoscenico del gusto e della solidarietà.

L’iniziativa è stata ideata dallo chef Salvatore Cozzitorto, patron dell’Osteria del Capitano, e subito condivisa da altri cinque chef agrigentini, tutti titolari di ristoranti nel centro cittadino: Antonio Cipolla (Kalos), Alen Mangione (Carusu Restaurant), Alessandro Matracia (Matra), Nuccio Montana (Nuccio Ristorante Meat&Fish) e Alessandro Ravanà (Le Boccerie).

«Negli ultimi mesi – spiega Cozzitorto – Agrigento è stata descritta in modo poco lusinghiero. Ma questa è una città che ha tanto da raccontare, a partire dalla sua cucina e dalle tante professionalità che la animano. Con questa serata vogliamo offrire un’immagine diversa: quella di una comunità che sa fare squadra e valorizzare le proprie eccellenze».

Un messaggio dal territorio

L’evento si pone l’obiettivo di restituire orgoglio e visibilità a una città che, pur tra contraddizioni e difficoltà, continua a custodire e produrre bellezza. E lo fa attraverso una cena esclusiva che unisce buona cucina, vini del territorio, solidarietà e paesaggi straordinari.

Casa Diodoros, sede scelta per l’appuntamento, rappresenta già di per sé un simbolo: si tratta del centro multifunzionale nato dal recupero dei terreni agricoli della Valle, oggi trasformati in un progetto produttivo e culturale. «È per noi un onore ospitare questo evento – commenta Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico – che unisce valorizzazione del territorio e attenzione al sociale. Un messaggio forte e necessario».

Il menù della serata

Il percorso gastronomico sarà arricchito dalla partecipazione di produttori locali d’eccellenza: CuSà Fish, Panificio Terradunci, Pasticceria Agorà. In abbinamento, i vini di Planeta, Baglio del Cristo di Campobello e CVA Canicattì, con la guida dei sommelier AIS Agrigento. In degustazione anche le birre artigianali del birrificio Bruno Ribadi.

Un gesto concreto

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Agrigento, che lo destinerà alle attività di sostegno per le fasce più fragili della popolazione. L’offerta minima per partecipare è di 50 euro a persona. Le modalità di donazione prevedono bonifico bancario (IBAN IT69Y0306909606100000006841), bollettino postale (c/c 212928) o Paypal, con indicazione nella causale della sigla #CPA, seguita da nome, cognome e numero di telefono.

Una rete di energie positive

Tra i partner che hanno reso possibile l’evento: Parco Archeologico della Valle dei Templi, Acqua Panna e Sanpellegrino, AIS Agrigento, Atelier790, Azienda Agricola Val Paradiso, Diodoros, Dago’ Eccelsi Cibi, NiVa Pack, Thalass Glass Plates Design.

Chef per Agrigento vuole essere molto più di un evento culinario. È un gesto collettivo d’amore per la città, una chiamata a raccolta per dimostrare che la bellezza, quando si mette in rete, può generare cambiamento. E lasciare un’impronta concreta.