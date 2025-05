Via ai rimborsi del bonus caro-voli: 5 milioni dalla Regione siciliana

Ammontano a quasi cinque milioni di euro i fondi già liquidati dalla Regione Siciliana per il bonus caro-voli, la misura destinata a sostenere i residenti siciliani nei costi elevati dei voli da e per l’Isola. Lo comunica l’assessorato regionale alle Infrastrutture, che con due distinti decreti ha provveduto al pagamento dei rimborsi richiesti tra gennaio e aprile attraverso la piattaforma SiciliaPei.

Secondo quanto annunciato dall’assessore Alessandro Aricò, i bonifici sono in arrivo nei prossimi giorni direttamente sui conti correnti dei beneficiari. «Già mezzo milione di siciliani ha usufruito della misura – spiega Aricò –. Continuiamo a lavorare con tempestività, ma anche con rigore nei controlli, soprattutto dopo aver sventato un tentativo di truffa grazie alla segnalazione partita dai nostri uffici».

Le cifre: due livelli di rimborso

Nel dettaglio:

sono stati liquidati 2.075.797 euro per il rimborso del 25% del costo del biglietto aereo destinato a tutti i residenti siciliani ;

per il del costo del biglietto aereo destinato ; altri 2.907.249 euro sono stati stanziati per coprire il rimborso del 50% destinato alle categorie prioritarie, tra cui studenti, lavoratori fuori sede, soggetti fragili e pazienti in viaggio per motivi sanitari.

Rigorosi controlli contro le frodi

Restano temporaneamente sospese le domande con importi superiori ai 300 euro mensili per singolo beneficiario, per consentire verifiche più stringenti. «I ritardi registrati negli ultimi tempi – precisa Aricò – sono stati necessari per contrastare chi ha tentato di abusare della misura. Ma ora siamo tornati a pieno regime e continueremo a garantire un’iniziativa che ha un impatto reale per migliaia di siciliani».

Una misura strutturale per la mobilità

Il bonus caro-voli rappresenta uno strumento strategico per ridurre l’isolamento della Sicilia, mitigando i costi gravosi che pesano sui viaggi da e per l’Isola, soprattutto durante le festività e nei periodi di alta stagione. L’obiettivo, come ribadito più volte dal governo regionale, è rendere strutturale il sostegno alla mobilità dei siciliani, in attesa di soluzioni di più ampio respiro sul piano nazionale ed europeo.