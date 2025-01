Un’opportunità che cambia la vita

“Un viaggio con DiscoverEU è un’esperienza che lascia il segno. Ogni stazione, ogni caffè, ogni volto nuovo contribuisce a creare ricordi indelebili. Non è solo un’occasione per vedere l’Europa, ma per viverla appieno!”, ha dichiarato il maltese Glenn Micallef, trentacinquenne Commissario EU per l’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport.