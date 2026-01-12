Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Attualità
Pubblicato il: 12/01/2026

Wizz Air apre la rotta Palermo–Belgrado

Wizz Air rafforza la propria presenza in Sicilia e annuncia una nuova rotta internazionale tra Palermo e Belgrado, frutto della collaborazione con Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. Il collegamento rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita della compagnia nel capoluogo siciliano e risponde alla crescente domanda di connettività tra l’Isola e l’area balcanica.

I voli sono già in vendita, con tariffe a partire da 24,99 euro, e saranno operati tre volte a settimana – martedì, giovedì e sabato – con aeromobili Airbus A321neo, caratterizzati da maggiore efficienza operativa, comfort e ridotte emissioni. La nuova rotta collega direttamente due città ad alta densità storica e culturale, creando nuove opportunità per il traffico leisure e per i viaggi d’affari.

«Crediamo fortemente nello scalo palermitano e vogliamo continuare a crescere all’aeroporto Falcone Borsellino», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, sottolineando come il collegamento con Belgrado si inserisca in un più ampio piano di espansione in Sicilia. Dopo i risultati registrati sulle rotte per Varsavia e Bratislava, Palermo viene confermata come uno snodo sempre più rilevante nella strategia italiana della compagnia.

Dal lato aeroportuale, la nuova rotta viene letta come un investimento sul posizionamento internazionale dello scalo. «Non si tratta solo di un nuovo collegamento, ma di un rafforzamento della qualità del network e dell’attrattività economica del territorio», ha spiegato Gianfranco Battisti, evidenziando il contributo alla destagionalizzazione dei flussi turistici e allo sviluppo dei rapporti economici con mercati in crescita.

Con l’avvio del collegamento Palermo–Belgrado, salgono a 21 le rotte internazionali operate da Wizz Air in Sicilia, dagli aeroporti di Palermo, Catania e Comiso, verso 12 Paesi. Dal Falcone Borsellino la compagnia opera già voli per Bratislava e Varsavia Modlin, con oltre 167 mila posti offerti nella stagione invernale 2025.

Il rafforzamento del network siciliano si inserisce in un quadro nazionale di forte espansione: Wizz Air opera in Italia su 26 aeroporti, con 263 collegamenti verso 32 Paesi. Nel 2025 ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri, con una crescita dell’8,85% su base annua, confermando il ruolo dell’Italia come uno dei mercati chiave nella strategia del vettore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 6 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]