Wizz Air apre la rotta Palermo–Belgrado

Wizz Air rafforza la propria presenza in Sicilia e annuncia una nuova rotta internazionale tra Palermo e Belgrado, frutto della collaborazione con Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. Il collegamento rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita della compagnia nel capoluogo siciliano e risponde alla crescente domanda di connettività tra l’Isola e l’area balcanica.

I voli sono già in vendita, con tariffe a partire da 24,99 euro, e saranno operati tre volte a settimana – martedì, giovedì e sabato – con aeromobili Airbus A321neo, caratterizzati da maggiore efficienza operativa, comfort e ridotte emissioni. La nuova rotta collega direttamente due città ad alta densità storica e culturale, creando nuove opportunità per il traffico leisure e per i viaggi d’affari.

«Crediamo fortemente nello scalo palermitano e vogliamo continuare a crescere all’aeroporto Falcone Borsellino», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, sottolineando come il collegamento con Belgrado si inserisca in un più ampio piano di espansione in Sicilia. Dopo i risultati registrati sulle rotte per Varsavia e Bratislava, Palermo viene confermata come uno snodo sempre più rilevante nella strategia italiana della compagnia.

Dal lato aeroportuale, la nuova rotta viene letta come un investimento sul posizionamento internazionale dello scalo. «Non si tratta solo di un nuovo collegamento, ma di un rafforzamento della qualità del network e dell’attrattività economica del territorio», ha spiegato Gianfranco Battisti, evidenziando il contributo alla destagionalizzazione dei flussi turistici e allo sviluppo dei rapporti economici con mercati in crescita.

Con l’avvio del collegamento Palermo–Belgrado, salgono a 21 le rotte internazionali operate da Wizz Air in Sicilia, dagli aeroporti di Palermo, Catania e Comiso, verso 12 Paesi. Dal Falcone Borsellino la compagnia opera già voli per Bratislava e Varsavia Modlin, con oltre 167 mila posti offerti nella stagione invernale 2025.

Il rafforzamento del network siciliano si inserisce in un quadro nazionale di forte espansione: Wizz Air opera in Italia su 26 aeroporti, con 263 collegamenti verso 32 Paesi. Nel 2025 ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri, con una crescita dell’8,85% su base annua, confermando il ruolo dell’Italia come uno dei mercati chiave nella strategia del vettore.