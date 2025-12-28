Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

28/12/2025

Wizz Air torna a Palermo: ripartono i voli per Varsavia e Bratislava, ipotesi nuova base in Sicilia

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air torna, dopo tre anni, a volare da Palermo con la possibilità che l’aeroporto del capoluogo siciliano diventi la sesta base italiana.

Al momento si ricomincia con due destinazioni dirette dal “Falcone – Borsellino” per Varsavia e Bratislava

La rotta per  la capitale Polacca “Varsavia-Modlin” è operata per tre volte la settimana: martedì, giovedì e sabato, mentre per Bratislava, capitale slovacca, l’operativo dei voli è quattro volte la settimana: martedì, giovedì, sabato e domenica. 

Le tariffe partono da 19 euro per Bratislava e 35,99 per Varsavia. I biglietti sono acquistabili sul sito di wizzair.com e sull’app mobile Wizz. 

Il primo volo a livrea Wizz Air è atterrato a Palermo lo scorso 16 dicembre portando 160 polacchi, contribuendo a dare una mano alla tanta auspicata destagionalizzare del turismo ancorato per lo più, in Sicilia, alla destinazione mare.

“Il ritorno di Wizz Air – come sottolineato dal presidente di Gesap, Salvatore Burrafato – è il frutto di un dialogo e una sinergia che la società di gestione dell’aeroporto di Palermo ha saputo portare avanti e che proseguirà per incrementare la presenza di questa compagnia nel nostro scalo”. 

“Siamo certi – gli fa eco Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communication manager di Wizz Air – che la nostra partnership in futuro continuerà ad offrire ai palermitani nuove e sempre più interessanti destinazioni alla migliore e più bassa tariffa postille.”. 

A parlare di un “rapporto basato su visione industriale, affidabilità operativa e prospettive di crescite condivise” è l’amministratore delegato di Gesap Gianfranco Battisti che vede nella “crescita delle rotte internazionali una priorità strategica per Gesap: significa – afferma – attrarre nuovi flussi turistici”.

I posti disponibili, per le due destinazioni, tra il 2025 e il 2026 sono circa 167 mila. 

Tutti i voli Wizz Air sono operati con gli Airbus A320, A321 e A320 neo e A321 neo. 

La compagnia, quotata nel mercato di borsa londinese, dispone di una flotta di 252 aeromobili. Nel 2025 ha trasportato 63,4 milioni di passeggeri.

Vincenzo Lombardo

