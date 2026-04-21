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Pubblicato il: 21/04/2026

A Geraci Siculo il premio nazionale “Livio Scattolini” per la categoria Borgo Verde

Geraci Siculo si conferma tra le eccellenze italiane nella valorizzazione ambientale e nella sostenibilità: il comune madonita è stato insignito del prestigioso Premio nazionale “Livio Scattolini 2026” nella categoria “Borgo Verde”, riconoscimento promosso dall’associazione I Borghi più belli d’Italia. Il premio, assegnato annualmente ai comuni associati, valorizza i percorsi virtuosi intrapresi dalle amministrazioni locali per migliorare la qualità della vita, l’accoglienza e la sostenibilità dei territori. In particolare, la categoria “Borgo Verde” premia i progetti e le azioni capaci di generare un impatto positivo in termini ambientali, paesaggistici e sociali. Un riconoscimento che arriva a coronamento di un impegno costante da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, che negli anni ha saputo coniugare tutela dell’ambiente, valorizzazione delle tradizioni e innovazione sostenibile.

Situato nel cuore del Parco delle Madonie, a oltre mille metri di altitudine, Geraci Siculo rappresenta un esempio concreto di borgo “immerso nel verde”, dove il rapporto tra uomo e natura si traduce in pratiche quotidiane orientate all’equilibrio ambientale e alla qualità della vita.

Tra gli elementi distintivi che hanno contribuito all’assegnazione del premio figurano: la tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, come la sughereta e gli alberi monumentali; il recupero e la fruizione sostenibile dei percorsi storici e naturalistici, tra cui la Via dei Marcati e la Via dei Frati; la promozione delle tradizioni agro-pastorali locali e della produzione biologica; le iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, come i concorsi “Balconi, Vicoli e Angoli in Fiore” e “Orto fai da te”, che incentivano pratiche sostenibili e rafforzano il senso di comunità; la realizzazione di spazi pubblici inclusivi e verdi, come il Parco delle Rimembranze e il parco giochi inclusivo “Marta Munitella”. Il premio riconosce dunque un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla valorizzazione dell’identità territoriale.

“Questo riconoscimento rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutta la comunità geracese – dice il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – Il Premio Scattolini nella categoria Borgo Verde testimonia il lavoro portato avanti negli anni per tutelare il nostro patrimonio ambientale e promuovere uno sviluppo sostenibile che metta al centro la qualità della vita dei cittadini. È un risultato condiviso, che appartiene a tutta la comunità, alle associazioni, agli operatori locali e a tutti coloro che quotidianamente contribuiscono a rendere Geraci Siculo un luogo accogliente, autentico e rispettoso dell’ambiente. Continueremo su questa strada, consapevoli che la tutela del nostro territorio è la chiave per il futuro delle nuove generazioni”.

La cerimonia della consegna del premio si è tenuta al teatro Carlo Goldoni di Corinaldo, in provincia di Ancona. A ritirare il premio, in rappresentanza della comunità geracese, il consigliere comunale Antonio Pupillo.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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