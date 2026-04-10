Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 10/04/2026

Al Vinitaly per la prima volta le cantine di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia

Il comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un progetto strutturato di promozione territoriale. Non una semplice presenza fieristica, ma una strategia condivisa che punta sul vino come leva di sviluppo, integrandolo con enoturismo, accoglienza e identità locale. L’iniziativa rientra nel progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, promosso dal comune di Contessa Entellina e coinvolge direttamente le imprese vitivinicole del territorio, tutte appartenenti al circuito della Strada del Vino Terre Sicane. Un sistema produttivo fortemente radicato, con una significativa concentrazione proprio nell’area di Contessa Entellina, che si propone come punto di riferimento di questo percorso di valorizzazione.

Protagonista operativa sarà l’Ats costituita dai produttori insieme alla Strada del Vino Terre Sicane, mentre il comune di Sambuca di Sicilia affianca l’iniziativa con un ruolo di supporto istituzionale, contribuendo a consolidare una visione territoriale unitaria e condivisa. “Questa iniziativa dimostra che anche un piccolo comune può investire in una grande operazione di marketing territoriale – afferma il primo cittadino di Contessa Entellina, Leonardo Spera – Abbiamo scelto di superare logiche di campanile, puntando sulla forza del territorio nel suo insieme e sulla costruzione di un percorso di enoturismo coordinato, capace di valorizzare un patrimonio straordinario fatto di agricoltura, paesaggio e identità. Vogliamo contribuire a costruire un sistema territoriale più forte e riconoscibile, capace di competere e dialogare con i mercati, mettendo in rete le eccellenze locali e rafforzando l’attrattività complessiva delle Terre Sicane”. Il commissario del comune di Sambuca di Sicilia, Raimondo Liotta, evidenzia: “Il comparto vitivinicolo rappresenta una componente fondamentale dell’economia e dell’identità del territorio. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese, riconoscendo nel vino una leva strategica di promozione territoriale e sviluppo. Sostenere il comparto vitivinicolo significa investire concretamente nel futuro di Sambuca di Sicilia, promuovendo un modello di crescita fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla capacità di fare sistema”.

Con questa iniziativa, le Terre Sicane si presentano al Vinitaly con un’identità chiara e riconoscibile, puntando sulla qualità delle produzioni e sulla capacità di fare rete tra istituzioni e imprese. Un primo passo concreto verso un modello di promozione territoriale strutturato, capace di generare visibilità, relazioni e sviluppo economico.

Le Aziende partecipanti: Filari Della Rocca, Terre di Entella, Giallo, Baglio Carrubba, Di Giovanna, Antonio Gerardi, Alfano Vini, Domina Miccina, Murgia La Manno, Tenute Stoccatello, Leonarda Tardi, 7 Vicoli

Il Programma Terre Sicane Experience al Vinitaly (Padiglione 2 stand 53)

Domenica 12 aprile, ore 11 – Presentazione Progetto Terre Sicane Experience – Contessa Entellina Wine Territory

Lunedì 13 aprile, ore 15 – Degustazione e racconto delle Terre Sicane con il divulgatore enoico Emanuele Gobbi

Martedì 14 aprile, ore 15 – Degustazione e racconto delle Terre Sicane con la giornalista Francesca Landolina

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 9 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]