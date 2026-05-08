All’Abbazia di San Martino delle Scale l’ecologia integrale incontra meditazione, musica e spiritualità

Una giornata di riflessione, ascolto e approfondimento per interrogarsi sul rapporto tra esseri umani, ambiente e convivenza tra culture e religioni. L’Abbazia di San Martino delle Scale (Palermo) ospiterà un evento dedicato ai temi dell’ecologia integrale e del dialogo interreligioso. L’appuntamento di sabato 9 maggio, alle ore 12, si inserisce nel programma del Corso di Ecologia Integrale, per offrire ai partecipanti non soltanto contenuti teorici e momenti di studio, ma anche un’esperienza capace di unire dimensione spirituale, ascolto interiore e partecipazione collettiva.

Al centro della giornata ci sarà il tema della cura del creato, della responsabilità condivisa e della costruzione della pace, affrontato attraverso incontri formativi e una meditazione musicale pensata per accompagnare i partecipanti in un percorso di consapevolezza e riflessione.

La musica come strumento di dialogo

Il momento musicale rappresenterà uno degli elementi centrali dell’intera esperienza. Non un semplice accompagnamento artistico, ma uno spazio pensato per preparare interiormente i partecipanti al tema dell’incontro: il cammino verso la pace e il valore del dialogo tra le fedi.

Attraverso il silenzio, l’armonia e l’ascolto, la musica diventerà linguaggio universale capace di creare connessioni e favorire una riflessione condivisa. La pace verrà proposta come un percorso concreto, costruito sulla cura delle relazioni, sul riconoscimento reciproco e sulla capacità di abitare le differenze senza trasformarle in conflitto.

In questa prospettiva, il concetto di ecologia integrale supera la sola tutela dell’ambiente naturale e si estende alle relazioni umane, alle comunità, alle culture e alle religioni. Una visione ampia che richiama l’idea di una responsabilità comune verso la “casa comune” e verso l’equilibrio sociale e spirituale delle persone.

Il suono dell’organo storico dell’Abbazia

Ad aprire il momento musicale sarà il maestro Giovanni Vaglica, che accompagnerà i presenti all’ascolto dell’organo storico dell’Abbazia di San Martino delle Scale.

Il suono dell’organo introdurrà i partecipanti a una prima esperienza meditativa, valorizzando uno dei simboli più significativi del patrimonio artistico, culturale e spirituale custodito all’interno dell’Abbazia. L’esecuzione musicale richiamerà la lunga tradizione liturgica del monastero e il ruolo che la musica sacra ha avuto nei secoli come strumento di raccoglimento, elevazione spirituale e dialogo interiore.

La meditazione a cappella della Cappella Musicale Martiniana

A seguire sarà la volta della Cappella Musicale Martiniana, diretta da Dom Riccardo Tumminello, che proporrà una meditazione musicale a cappella dedicata al tema della pace.

La scelta del canto senza accompagnamento strumentale richiama l’essenzialità della preghiera e mette al centro la forza della voce umana. Le diverse voci che si incontrano, si ascoltano e costruiscono armonia diventano simbolo concreto del dialogo interreligioso: identità differenti che non si annullano, ma cercano una direzione comune attraverso l’ascolto reciproco.

Il valore simbolico della meditazione musicale si inserisce pienamente nel percorso della giornata formativa, offrendo ai partecipanti un’esperienza in cui riflessione e spiritualità si intrecciano attraverso il linguaggio universale della musica.

Ecologia integrale e responsabilità condivisa

La giornata di formazione in presenza metterà al centro temi che riguardano non soltanto l’ambiente, ma anche la giustizia sociale, la dignità della persona, la fraternità e la pace.

In un contesto internazionale segnato da conflitti, tensioni e fragilità sociali, il dialogo interreligioso viene indicato come una dimensione fondamentale per affrontare le sfide del presente. Non soltanto confronto tra tradizioni spirituali diverse, ma esercizio concreto di responsabilità collettiva e ricerca di linguaggi comuni.

L’Abbazia di San Martino delle Scale offrirà così la cornice ideale per un’esperienza che unisce parola, meditazione e musica. Un percorso che invita a riflettere sulla pace come frutto della cura: cura dell’ambiente, delle relazioni e della dimensione umana.