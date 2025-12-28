Associazioni forensi: tutti gli avvocati palermitani nominati nel direttivo nazionale di Aiga

La sezione di Palermo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Aiga è stata protagonista allo scorso consiglio direttivo nazionale che si è svolto a Roma nei giorni scorsi, entrando a far parte degli organi nazionali per il biennio 2025–2027, segnando un risultato di grande prestigio per l’avvocatura palermitana. Il presidente della sezione del capoluogo siciliano, Antonino Musacchia, già componente dell’esecutivo nazionale, sotto la guida del presidente nazionale Luigi Bartolomeo Terzo, è stato nominato tesoriere nazionale. Numerosi soci di Aiga Palermo sono stati chiamati a ricoprire incarichi di rilievo e responsabilità all’interno dei dipartimenti nazionali dell’Associazione.

Il commento del presidente di Aiga Palermo, Antonino Musacchia

“Aiga Palermo continua a dimostrare di essere una realtà viva e propositiva, capace di offrire un contributo concreto e qualificato al dibattito nazionale sull’avvocatura e sulla giustizia – ha dichiarato l’avvocato Antonino Musacchia, presidente della sezione Palermo di Aiga e neo tesoriere nazionale -. Entrare a far parte del direttivo nazionale è motivo di profondo orgoglio personale e istituzionale, in qualità di presidente di sezione. Si tratta di un incarico di responsabilità che affronto con entusiasmo e senso di gratitudine, nella consapevolezza che il confronto e il gioco di squadra restano i valori fondamentali della nostra associazione. Questo risultato è il riconoscimento di un lavoro portato avanti dalla sezione di Palermo negli anni con passione, spirito di servizio e un forte senso di appartenenza».

Tutte le nomine dei soci di Aiga Palermo

Le altre nomine nei vari dipartimenti nazionali coinvolgono gli avvocati: Veronica Amato componente dell’Ufficio eventi; Marco Guerriero, segretario del dipartimento di Geografia giudiziaria e Giustizia di prossimità; Valentina Amato, Diritto Civile; Nella Scilabra, Rapporti con le istituzioni politiche e gli enti locali; Oscar Di Rosa, Giustizia amministrativa; Santo Botta, Aggregazioni tra avvocati e interprofessionali; Giorgia Gallo, Deontologia; Giulia Calandra, Pari opportunità e funzione sociale.

E, ancora tra gli avvocati di Aiga Palermo nominati negli organismi nazionali figurano: Riccardo Vinciguerra, componente del dipartimento di Esecuzione della pena; Martina Abate, componente del dipartimento 231 e compliance aziendale; Giulia Seminara, Giustizia Tributaria; Giorgia Diomede, Geografia giudiziaria e giustizia di prossimità; Gianluca Cirafici, Compensi professionali e spese di giustizia; Filippo Gallina, IA e processi telematici; il dottor Giuseppemaria Greco, componente della Consulta nazionale dei Praticanti.

L’esecutivo nazionale ha, inoltre, confermato l’avvocato Simona Tarantino come direttore della formazione e componente del cda della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” ets, cui si aggiunge la nomina di Riccardo Lo Bue nell’Ufficio segreteria e comunicazione.





