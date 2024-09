Belliniana 2024: omaggio al Genio di Vincenzo Bellini

Per il quarto anno consecutivo, la Regione Siciliana celebra Vincenzo Bellini con una rassegna artistica intitolata Belliniana – Omaggio al Cigno di Catania, promossa dall’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. La manifestazione, che si svolgerà dal 14 al 28 settembre tra Catania e Messina, prevede quindici giorni di musica, teatro, danza e conversazioni, con un totale di diciassette appuntamenti gratuiti in onore del grande compositore siciliano.

Una Rassegna Culturale di Rilievo Internazionale

L’assessore al Turismo, Elvira Amata, sottolinea il valore culturale della rassegna: “Una straordinaria iniziativa che consolida la forte sinergia tra le diverse istituzioni coinvolte, e che rende omaggio a Vincenzo Bellini. Il ricco programma, che include generi artistici variegati, appassionerà spettatori e turisti, arricchendo l’offerta culturale della regione.”

Il pubblico potrà ottenere i biglietti gratuiti per gli eventi sul sito ufficiale www.belliniana.it, con possibilità di accedere anche alle liste d’attesa per gli spettacoli sold-out. Alcuni eventi, come quelli al Palazzo della Cultura e alla Basilica Cattedrale di Sant’Agata, saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un Programma Ricco e Vario

La Belliniana 2024 si distingue per la sua varietà artistica. La musica di Bellini sarà al centro degli eventi, ma la rassegna offrirà anche teatro, danza, jazz e incontri culturali. La coordinatrice artistica, Gianna Fratta, afferma: “La Belliniana non si limita a celebrare Bellini, ma si apre anche a composizioni contemporanee ispirate alla sua musica. È un contenitore culturale multidisciplinare che punta a diffondere l’opera del Cigno di Catania anche tra le nuove generazioni.”

Eventi di Spicco e Concerti Inaugurali

L’appuntamento inaugurale, sabato 14 settembre, vedrà esibirsi a Villa Bellini di Catania il soprano Desirée Rancatore, il tenore Vittorio Grigolo e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, con un programma intitolato Le melodie infinite, che comprende celebri pagine operistiche di Bellini, Puccini, Verdi e altri. Un secondo concerto lirico-sinfonico si terrà giovedì 19 settembre, sempre a Villa Bellini, con la partecipazione del soprano Marina Monzó e del tenore Francesco Demuro, accompagnati dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Musica, Danza e Omaggi a Bellini e Coevi

Il programma della Belliniana include anche spettacoli di danza, come DiNcAnTo, in scena il 15 settembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, con coreografie di Massimiliano Volpini e musiche di Bellini arrangiate da Roberto Molinelli. Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica strumentale e alle trascrizioni delle opere di Bellini.

La rassegna culminerà il 28 settembre al Teatro Massimo Bellini di Catania, con un grande Concerto di gala in onore di Vincenzo Bellini e del 2753° anniversario della fondazione della città di Catania.

Conclusione

La Belliniana 2024 rappresenta una straordinaria opportunità per riscoprire il patrimonio musicale di Vincenzo Bellini attraverso una serie di eventi artistici di alto livello. La rassegna non solo celebra il compositore siciliano, ma contribuisce a valorizzare l’offerta culturale della Sicilia, attirando appassionati e turisti da tutto il mondo.