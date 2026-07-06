Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 06/07/2026

Benessere psicologico nelle scuole, l’Ordine degli Psicologi chiede una rete stabile in tutta la Sicilia

L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana prosegue il proprio impegno, mettendo a disposizione delle istituzioni regionali competenze tecnico-scientifiche qualificate per contribuire alla programmazione e al rafforzamento degli interventi di prevenzione, promozione del benessere e presa in carico precoce del disagio, nell’interesse del diritto alla salute psicologica della cittadinanza. In questo percorso si inserisce il convegno dedicato alla regolamentazione della psicologia scolastica in Sicilia, svoltosi lunedì 29 giugno presso l’Aula Magna dell’istituto “Giuseppe Scelsa” di Palermo e promosso dall’Ordine su impulso del Gruppo di Lavoro “Psicologia Scolastica e dell’Inclusione”.

I lavori, introdotti dal coordinatore di tutti i Gruppi di Lavoro dell’Ordine degli psicologi, Dario Caminita, e coordinati da Antonella D’Amico, hanno visto un’ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche, sanitarie e territoriali, dando vita a un confronto sul valore della psicologia quale risorsa strategica per il benessere di studenti, famiglie, docenti, personale scolastico e dell’intera comunità educante. Dal confronto è emersa la proposta di istituire un Tavolo tecnico interistituzionale per la co-progettazione del Servizio di Psicologia Scolastica in Sicilia (SPSS), con l’obiettivo di definire un modello organizzativo stabile, omogeneo e sostenibile.

«Questa iniziativa si inserisce in una visione più ampia dell’Ordine, orientata a superare criticità che da anni ostacolano il pieno sviluppo della professione psicologica nei contesti sanitari, educativi e sociosanitari. Rafforzare una presenza stabile e strutturata degli psicologi a scuola e nei servizi pubblici significa investire nella prevenzione, nella promozione della salute e nell’intercettazione precoce del disagio, garantendo ai cittadini risposte sempre più efficaci e uniformi. L’ampia partecipazione delle istituzioni conferma che esistono le condizioni per costruire insieme un percorso concreto e condiviso. Come Ordine continueremo ad impegnarci affinché la presenza degli psicologi nei contesti sanitari, scolastici e sociosanitari diventi sempre più stabile, strutturata e omogenea. La salute psicologica non può essere affidata a interventi episodici: occorrono servizi consolidati, capaci di garantire prevenzione, prossimità e pari diritti ai cittadini in tutto il territorio regionale» dichiara la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Enza Zarcone.

Al convegno erano presenti per l’Ufficio Scolastico Regionale il dottor Salvatore Iacono, per l’ambito territoriale di Palermo il dirigente dottor Bernardo Moschella, collegati on line i delegati degli ambiti di Trapani e Siracusa: dottoressa Di Liberto e dottoressa Nugnes. Per l’Asp di Palermo presente la dottoressa Valentina Polizzi, delegata dal direttore generale e i dottori Renato Di Giovanni e Roberto Gambino. Per il Comune di Palermo la dottoressa Maria Giovanna Sparacino. Presente anche il Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, professore Vito Lo Scrudato. Hanno partecipato all’incontro anche i referenti delle Organizzazioni Sindacali Snals e Uil Scuola, oltre a psicologi, docenti e altro personale scolastico.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Cambiamenti climatici e PMI siciliane: come tutelare il patrimonio aziendale dai rischi meteo
Redazione, 1 mese fa 3 min

Il tessuto produttivo della Sicilia, storicamente caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, si trova oggi ad affrontare una sfida che va ben oltre le dinamiche tradizionali del mercato. Le mutazioni del clima stanno determinando un incremento sensibile sia nella frequenza sia nell’intensità di fenomeni atmosferici estremi, trasformando eventi un tempo eccezionali […]

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 12 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 2 anni fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 2 anni fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 2 anni fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]