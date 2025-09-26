Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Opinioni
Pubblicato il: 26/09/2025

Bonus psicologo: una farsa che calpesta la Costituzione

Il cosiddetto bonus psicologo, nato per offrire sostegno a chi vive un disagio psicologico, si sta rivelando l’ennesima prova di come in Italia le buone intenzioni possano trasformarsi in una norma discriminatoria. Il provvedimento, infatti, esclude di fatto migliaia di psicologi abilitati dalla possibilità di erogare le prestazioni coperte dal contributo, riservando il beneficio solo agli psicoterapeuti.

Una scelta che non ha alcuna giustificazione né scientifica né giuridica. Gli psicologi iscritti all’albo, dopo anni di università, tirocinio e abilitazione, sono pienamente competenti nel fornire supporto e prevenzione. Eppure vengono tagliati fuori per un requisito – la specializzazione in psicoterapia – che non è necessario per la maggior parte degli interventi di sostegno previsti dal bonus.

Un ordine che non tutela tutti

Grave, in questa vicenda, è anche il comportamento dell’Ordine degli Psicologi, che dovrebbe essere il garante della professione. Invece di difendere l’insieme dei propri iscritti, sembra accettare che esista una categoria di “figli e figliastri”: chi può permettersi una scuola quadriennale di psicoterapia e chi, per motivi economici o di scelta professionale, resta escluso.
È una frattura che mette in discussione la credibilità stessa dell’istituzione ordinistica, nata per rappresentare e tutelare tutti.

Una violazione dell’articolo 3 della Costituzione

Il punto non è solo corporativo. È costituzionale. L’articolo 3 della Carta stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali.
Eppure la norma sul bonus psicologo discrimina apertamente tra professionisti ugualmente abilitati, introducendo una barriera economica e formativa che non ha alcuna attinenza con la qualità delle cure richieste.
Si tratta, in sostanza, di una norma incostituzionale, che crea un privilegio di casta e calpesta il principio di uguaglianza.

Il solito Paese dei privilegiati

Il paradosso è evidente: in un momento storico in cui il disagio psicologico dilaga e le famiglie faticano a sostenere i costi delle cure, lo Stato sceglie di restringere l’offerta di professionisti invece di ampliarla.
Si crea così il solito scenario tipicamente italiano: un Paese dei privilegiati, dove chi ha potuto investire migliaia di euro in scuole private è favorito, mentre migliaia di psicologi qualificati vengono relegati a professionisti di serie B.

È tempo che il legislatore corregga la rotta, che l’Ordine si assuma le proprie responsabilità e che si ristabilisca un principio elementare: la tutela della salute mentale non può diventare l’ennesima occasione di discriminazione e rendita corporativa.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 3 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 9 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 10 mesi fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 10 mesi fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 1 anno fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]