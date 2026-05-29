Castelbuono si veste di fiori per San Francesco: al via la XVIII Infiorata

Torna dal 30 maggio al 2 giugno, la diciottesima edizione dell’Infiorata di Castelbuono. L’evento, conosciuto ed apprezzato in tutto il panorama regionale ed anche oltre lo Stretto, raggiunge la maggiore età consacrando la sua importanza grazie al prestigioso riconoscimento ottenuto dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, l’infiorata è infatti l’unico evento, da Roma in giù, ad essere stato inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni della ricorrenza. Per quattro giorni il borgo madonita si trasformerà in un grande museo a cielo aperto, dove arte floreale, spiritualità, tradizioni popolari, spettacoli e momenti di aggregazione accompagneranno migliaia di visitatori lungo le vie del centro storico. A dare vita alle straordinarie opere floreali saranno i Maestri Infioratori di Castelbuono, Noto e San Pier Niceto, affiancati dagli studenti degli istituti scolastici coinvolti, in un lavoro corale che da quasi vent’anni rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione.

La dichiarazione del presidente di Promo Madonie, Jhonny La Grua

“L’inserimento dell’Infiorata di Castelbuono nel calendario ufficiale delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi rappresenta per noi un onore straordinario e un riconoscimento che premia vent’anni di impegno, passione e lavoro condiviso. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Comitato Nazionale per avere scelto la nostra manifestazione, unico evento da Roma in giù ad essere inserito nel programma ufficiale delle celebrazioni. Un ringraziamento particolare va anche alla Regione Siciliana, al Presidente Renato Schifani, all’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, all’assessore regionale al Turismo Elvira Amata. che hanno creduto nell’importanza culturale e turistica dell’evento. Grazie al sindaco e all’Amministrazione comunale di Castelbuono che, anno dopo anno, non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Un pensiero di profonda gratitudine va inoltre a Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Marciante, vescovo della Diocesi di Cefalù, per la vicinanza e la sensibilità dimostrate nei confronti della manifestazione e delle celebrazioni francescane. Ringrazio i Maestri Infioratori di Noto e di San Pier Niceto che da sempre mettono a disposizione la loro esperienza e la loro arte, riconosciute a livello internazionale nel mondo delle infiorate. Un grazie speciale va ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti degli istituti di Castelbuono e Cefalù coinvolti nel progetto, che con entusiasmo contribuiscono a mantenere viva questa tradizione. Infine, il mio ringraziamento più sincero è rivolto a tutti i volontari e ai collaboratori che gratuitamente e generosamente prestano il proprio tempo e il proprio lavoro al fianco dell’Associazione Promo Madonie. Senza il loro contributo tutto questo non sarebbe possibile. È importante ricordare che tutti gli spettacoli e gli appuntamenti in programma sono completamente gratuiti: una scelta che conferma la volontà di rendere la cultura, l’arte e la bellezza accessibili a tutti”.

La dichiarazione del sindaco Mario Cicero

“L’Infiorata rappresenta da sempre il grande appuntamento che inaugura la stagione degli eventi culturali di Castelbuono e costituisce uno dei momenti più significativi per la promozione della nostra comunità e dell’intero territorio madonita”, afferma il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero. “A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a Jhonny La Grua e all’Associazione Promo Madonie che, anno dopo anno, con passione, competenza e straordinaria capacità organizzativa, riescono a far crescere questa manifestazione, affiancando all’arte dell’infiorata eventi culturali e spettacoli di assoluto rilievo nazionale. L’inserimento dell’Infiorata di Castelbuono nel calendario ufficiale delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi è un riconoscimento prestigioso che ci riempie di orgoglio e che testimonia l’attenzione e la considerazione che il mondo francescano di Assisi riserva alla nostra manifestazione. In questi giorni numerosi sindaci delle Madonie mi hanno già confermato la loro presenza e molti di loro guardano con interesse a questa esperienza, valutando la possibilità di promuovere iniziative analoghe nei rispettivi comuni. È una prospettiva che mi rende particolarmente felice – ha concluso il primo cittadino – perché credo che fare rete sia la strada giusta per valorizzare insieme le nostre comunità e promuovere quelle straordinarie cartoline di storia, cultura, tradizioni e bellezza che sono i paesi delle Madonie”.

La dichiarazione dell’assessore al Turismo Dario Guarcello

“L’Infiorata di Castelbuono si conferma, anche in questa edizione 2026, come uno degli appuntamenti più straordinari del nostro calendario turistico e culturale. Le nostre strade tornano a trasformarsi in una tela a cielo aperto, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico di colori, arte e bellezza, e consolidando il nostro borgo come meta d’eccellenza in Sicilia. Il successo di una manifestazione così complessa è il frutto di un grande lavoro di squadra. Per questo, voglio rivolgere un ringraziamento speciale all’associazione Promo Madonie per l’instancabile impegno organizzativo. Accanto a loro, il mio grazie più sentito va a tutti i cittadini che collaborano dietro le quinte: a chi lavora in silenzio e lontano dai riflettori, donando tempo ed energie per amore del nostro paese. Siete voi il vero motore e l’anima di questa festa”. La XVIII Infiorata Città di Castelbuono si conferma così un appuntamento capace di unire fede, arte, tradizione e promozione del territorio, trasformando il cuore delle Madonie in un luogo di incontro e bellezza destinato ad attrarre migliaia di visitatori da tutta la Sicilia e da fuori regione.

Il programma

Sabato 30 maggio

La manifestazione prenderà il via con l’apertura degli stand lungo Corso Umberto, Piazza Margherita e Via Sant’Anna dalle ore 10 alle 24. Dalle ore 15 prenderà il via “La lunga notte dell’Infiorata”, durante la quale sarà possibile assistere dal vivo alla realizzazione dei bozzetti floreali lungo Via Sant’Anna. I visitatori potranno seguire tutte le fasi della creazione delle opere artistiche che caratterizzeranno l’Infiorata 2026.

Domenica 31 maggio

Dalle ore 9 apertura al pubblico dell’Infiorata lungo Via Sant’Anna.

Gli stand espositivi resteranno aperti dalle ore 10 all’una di notte.

Alle ore 10.30, nel centro storico, si terrà la sfilata del gruppo folkloristico.

Alle ore 18 è prevista la solenne inaugurazione e benedizione dell’Infiorata, presieduta dal vescovo della diocesi di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, alla presenza dei parroci, delle autorità civili, politiche e militari e con la premiazione dei gruppi partecipanti.

Alle ore 19 partirà dal Municipio il corteo delle autorità ecclesiastiche, civili e militari verso Piazza Parrocchia, dove giungerà la Sacra Reliquia di San Francesco d’Assisi proveniente dalla Basilica Papale di Assisi. La reliquia sarà accolta dalla Madre Nuova da S.E. Monsignor Giuseppe Marciante, dai parroci e dalle autorità.

Seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Cefalù. Al termine, la reliquia sarà trasferita presso il Monastero delle Clarisse, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli fino al 3 giugno.

Alle ore 20 il centro storico ospiterà lo spettacolo di circo contemporaneo “Circo Rock”.

Alle ore 21.30, in Piazza Castello, spazio al cabaret con Massimo Spata e il suo spettacolo “Il Bandolo della Matassa”.

Lunedì 1 giugno

Dalle ore 9 sarà nuovamente possibile visitare l’Infiorata in Via Sant’Anna.

Gli stand resteranno aperti dalle ore 10 alle 24.

Alle ore 18.30 il centro storico ospiterà ancora lo spettacolo “Circo Rock”.

Alle ore 22.30, in Piazza Castello, intrattenimento musicale con i Barracuda Entertainment e DJ Set.

Martedì 2 giugno

Ultima giornata dedicata alla visita dell’Infiorata e agli stand espositivi.

Alle ore 16 il centro storico sarà animato dalla sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Casteldaccia “ANB Giovanni Manzella”.

Alle ore 16.30 prenderà il via la rievocazione storica con i Cortei Storici più belli di Sicilia e i gruppi di sbandieratori, tamburi e musici.

Alle ore 18.30, in Piazza Castello, esibizioni e spettacoli dei cortei storici e dei gruppi di sbandieratori con la premiazione e la consegna del Trofeo Regione Siciliana “Gran Premio del Mediterraneo”, alla presenza delle autorità civili, politiche e militari.

Gran finale alle ore 20 con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.