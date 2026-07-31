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Pubblicato il: 31/07/2026

Cavalieri, dame e antichi tornei: Geraci Siculo celebra la Giostra dei Ventimiglia

Geraci Siculo è pronto a fare un salto indietro nel tempo. Sabato 1 e domenica 2 agosto il borgo madonita ospiterà la XXXVI edizione della Giostra dei Ventimiglia, la manifestazione storico-rievocativa che ogni estate trasforma il paese nell’antica capitale della Contea dei Ventimiglia, riportando in vita atmosfere, personaggi e tradizioni del XIV secolo. L’evento, promosso dal comune di Geraci Siculo con il coinvolgimento della Pro Loco, dell’Associazione I cavalieri della Contea e delle altre realtà associative del territorio, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione della storia medievale siciliana. La manifestazione si inserisce nel più ampio progetto culturale dedicato alla riscoperta della memoria storica della Contea dei Ventimiglia, che interessava ben 39 comuni dell’antico Regnum Siciliae, ed è ormai riconosciuta come uno degli eventi identitari più importanti delle Madonie.

Il programma prenderà il via sabato 1 agosto, alle 21.30 in piazza del Popolo, con la rievocazione storica “U Conti Cumanna”, che quest’anno proporrà il “Cuntu di Francìscu e Custanza”, a cura della Pro Loco. I testi sono firmati da Pietro Attinasi, Bartola Neglia e Liborio Paruta.

Il cuore della manifestazione sarà invece domenica 2 agosto, quando il centro storico si animerà fin dalle 10 con le esibizioni medievali del gruppo “Musici e Sbandieratori del Magistrato dei Quartieri” tra piazza del Popolo e corso Vittorio Emanuele. Alle 10.30 è prevista l’accoglienza dei sindaci e dei cavalieri dei Comuni appartenenti all’antica Contea dei Ventimiglia, mentre alle 11,30, in Piazza del Popolo, si svolgerà il suggestivo Giuramento dei Cavalieri, seguito dalla benedizione dei partecipanti ai giochi. Dopo una nuova esibizione dei musici e degli sbandieratori alle 12.15, il programma riprenderà nel pomeriggio con il Corteo Storico in partenza alle 15.30 da piazza del Popolo. Gran finale alle 16.30, presso il Campo di Dressage di piazza Aldo Moro, con la Giostra dei Cavalieri e gli spettacolari giochi cavallereschi del XIV secolo, momento conclusivo della manifestazione che vedrà i cavalieri sfidarsi nelle tradizionali prove di abilità e destrezza.

“La Giostra dei Ventimiglia rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità storica e culturale – dichiara il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – Ogni anno il nostro borgo torna a vivere il fascino del Medioevo grazie al lavoro di decine di volontari, associazioni e cittadini che rendono possibile un evento capace di coniugare memoria, cultura e promozione del territorio. Invitiamo visitatori e turisti a vivere due giornate immerse nella storia, scoprendo non solo la Giostra, ma anche le bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche di Geraci Siculo e delle Madonie”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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