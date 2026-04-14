Cepima, ecco il nuovo Comitato di Gestione: tutti i nomi

Si è completata la composizione del Comitato di Gestione della Cassa Edile di Palermo (Cepima) con l’ingresso dell’ingegnera Angela Pisciotta, designata da Ance Palermo. L’insediamento segna un ulteriore passo nella piena operatività dell’ente paritetico provinciale dedicato al settore delle costruzioni.

Il nuovo Comitato di Gestione risulta così composto:

* Presidente: Agostina Porcaro (Ance Palermo)

* Vice Presidente: Pietro Ceraulo (Fillea Cgil Palermo)

* Consiglieri: Roberta Fertitta (Ance Palermo), Angela Pisciotta (Ance Palermo), Pasquale De Vardo (Feneal Uil Tirrenica PA–ME), Francesco Danese (Filca CISL Palermo Trapani)

Le Casse Edili sono enti bilaterali istituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del comparto edile con lo scopo di gestire, in modo condiviso, istituti contrattuali e servizi a favore di imprese e lavoratori: dal versamento dei contributi e accantonamenti, al welfare integrativo, fino ai programmi di formazione e sicurezza. Il Comitato di Gestione è l’organo paritetico che assicura il corretto funzionamento dell’ente, garantendo equilibrio e trasparenza nelle decisioni e nell’attuazione delle politiche di settore. La sua composizione paritaria tra rappresentanti delle imprese e dei lavoratori è espressione del modello cooperativo che da sempre caratterizza il sistema bilaterale dell’edilizia.

Da sottolineare come, per la componente datoriale, le rappresentanti di Ance Palermo siano tutte donne, un segnale significativo di valorizzazione delle competenze femminili anche in un settore tradizionalmente a prevalenza maschile. Il completamento del Comitato di Gestione Cepima rafforza così il ruolo della Cassa Edile di Palermo quale punto di riferimento per la gestione condivisa e responsabile delle relazioni nel mondo dell’edilizia.

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