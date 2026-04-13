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Pubblicato il: 13/04/2026

Cepima, nuovo assetto: completato il Comitato di Gestione

Si completa la composizione del Comitato di Gestione della Cassa Edile di Palermo (CEPIMA) con l’ingresso dell’ingegnera Angela Pisciotta, designata da ANCE Palermo. L’insediamento rappresenta un ulteriore passo verso la piena operatività dell’ente paritetico provinciale dedicato al settore delle costruzioni.

Il nuovo Comitato di Gestione è così composto:

Presidente: Agostina Porcaro (Ance Palermo)

Vicepresidente: Pietro Ceraulo (Fillea Cgil Palermo)

Consiglieri: Roberta Fertitta (Ance Palermo), Angela Pisciotta (Ance Palermo), Pasquale De Vardo (Feneal UIL Tirrenica Pa–Me), Francesco Danese (Filca Cisl Palermo Trapani)

Le Casse edili sono enti bilaterali istituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del comparto con l’obiettivo di gestire, in modo condiviso, istituti contrattuali e servizi a favore di imprese e lavoratori: dal versamento dei contributi e accantonamenti al welfare integrativo, fino ai programmi di formazione e sicurezza. Il Comitato di Gestione è l’organo paritetico che assicura il corretto funzionamento dell’ente, garantendo equilibrio e trasparenza nelle decisioni e nell’attuazione delle politiche di settore. La composizione paritaria tra rappresentanti delle imprese e dei lavoratori rappresenta il modello cooperativo che caratterizza il sistema bilaterale dell’edilizia.

Da sottolineare come, per la componente datoriale, le rappresentanti di Ance Palermo siano tutte donne: un segnale significativo di valorizzazione delle competenze femminili anche in un settore tradizionalmente a prevalenza maschile. Il completamento del Comitato rafforza così il ruolo della Cassa Edile di Palermo come punto di riferimento per la gestione condivisa e responsabile delle relazioni nel mondo dell’edilizia.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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