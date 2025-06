Come scegliere tra prestito personale, mutuo o altre forme di finanziamento?

Quando si devono affrontare spese di una certa importanza è spesso necessario ricorrere al cosiddetto mercato del credito. Le motivazioni possono essere le più svariate: può trattarsi dell’acquisto di una nuova casa o di un’importante ristrutturazione della propria abitazione, dell’acquisto di un’autovettura o di un nuovo arredamento, dell’aiuto a un figlio, di una vacanza esotica sognata da anni oppure della realizzazione di un particolare progetto.

A prescindere dalle motivazioni, oggi le soluzioni di credito a disposizione di privati e famiglie sono molteplici e ognuna di esse ha caratteristiche diverse.

Di conseguenza, per scegliere la soluzione più idonea è necessario vagliare l’opportunità di un prestito su misura, ovvero che sia in grado di soddisfare le necessità del richiedente e che al tempo stesso sia finanziariamente sostenibile. Di seguito alcune considerazioni al riguardo relative a prestito personale, mutuo e altre forme di finanziamento.

Prestito personale non finalizzato, mutuo e altre forme di finanziamento

Il prestito personale non finalizzato rappresenta una soluzione comune, veloce e adattabile per ottenere liquidità. La definizione “non finalizzato” implica che il richiedente non è tenuto a specificare l’impiego dei fondi ottenuti. Questa caratteristica rende tale prestito adatto a coprire diverse tipologie di spese, quali piccoli interventi di ristrutturazione, viaggi, trattamenti medici privati e altro ancora.

Questa tipologia di prestito è piuttosto flessibile; molto spesso le banche propongono durate che possono andare dai 12 ai 120 mesi e l’importo massimo richiedibile non supera i 75.000 euro, una cifra comunque considerevole. Possono esserci anche soluzioni con limiti d’importo più bassi e durate massime più brevi. Solitamente non vengono richieste particolari garanzie.

Il mutuo, invece, è una forma di finanziamento decisamente diversa. È infatti pensato per esigenze di medio-lungo periodo (può avere una durata di 30-35 anni) e di solito è relativo a capitali piuttosto elevati. Le famiglie e i privati generalmente ricorrono al mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile. È importante evidenziare che, dal punto di vista burocratico, un mutuo comporta una procedura significativamente più complessa rispetto a un prestito personale.

Un’ulteriore forma di finanziamento è poi la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Il prestito con cessione del quinto si distingue per diverse caratteristiche: è riservato a dipendenti e pensionati, la rata mensile non può eccedere il 20% dello stipendio o della pensione netti ed è trattenuta direttamente dalla busta paga o dal cedolino pensionistico. Inoltre, sono richieste polizze assicurative specifiche.

Questo tipo di finanziamento offre spesso condizioni più vantaggiose, tuttavia la sua principale limitazione è che non è accessibile a tutti in quanto destinato a categorie specifiche di richiedenti.

Quando conviene scegliere un prestito personale?

Il prestito personale è una soluzione di finanziamento piuttosto flessibile e accessibile e, inoltre, i tempi per ottenerlo sono piuttosto brevi. Tra l’altro, oggi i prestiti possono essere ottenuti anche tramite una comoda procedura online, senza doversi recare presso la filiale della banca (anche la firma del contratto viene fatta digitalmente).

In linea di massima, conviene ricorrere a questo tipo di finanziamento quando si necessita, in tempi abbastanza rapidi, di un importo di denaro definito di cui non si ha la piena disponibilità (o comunque quando si preferisce evitare di attingere ai propri risparmi e un mutuo non è applicabile).

Le motivazioni per richiederlo sono varie, come l’acquisto di un’auto, la sostituzione dell’arredamento o il finanziamento di corsi di specializzazione.

Ovviamente è fondamentale che l’importo mensile della rata sia sostenibile per tutta la durata del prestito, allo scopo di non creare squilibri nel proprio bilancio familiare. In altri termini: è meglio sottostimare la propria capacità di rimborso piuttosto che sopravvalutarla.

A questo scopo può essere d’aiuto la simulazione di prestito, una procedura gratuita effettuabile sul sito di qualsiasi banca. È sufficiente indicare l’importo desiderato e la durata del finanziamento per avere una panoramica immediata delle condizioni: importo della rata, TAN, TAEG, spese accessorie, interessi totali ecc.

La simulazione è uno strumento interessante perché permette di mettere a confronto le proposte di banche e società finanziarie.

Esempi pratici e suggerimenti per orientarsi

La scelta del tipo di finanziamento dipende dalla finalità della spesa e dalla propria situazione finanziaria e personale.

Abbiamo già parlato di quando può essere utile ricorrere a un prestito personale, ovvero spese di importo definito gestibili in un arco di tempo breve o medio (auto, arredamento, spese mediche non coperte dal SSN ecc.).

A seconda della professione svolta, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità della cessione del quinto.

Diverso è il caso di chi intende acquistare una nuova casa o ristrutturare un’abitazione di cui è già proprietario. In questi casi, la richiesta di un mutuo è di norma la scelta più idonea dati i considerevoli importi in gioco e le condizioni di norma più favorevoli per quanto riguarda i tassi d’interesse.

La scelta tra tasso fisso e variabile dipende dalla situazione del mercato, dalla stabilità del reddito familiare e anche dalla propria propensione al rischio.

A prescindere dal tipo di finanziamento, un consiglio sempre valido è quello di valutare con calma le varie proposte sul mercato, senza essere troppo precipitosi. Ricorrendo a un simulatore di prestito, si potranno valutare molte soluzioni diverse e scegliere quella più adeguata alle proprie esigenze.