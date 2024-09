Concorso Internazionale di Idee per il Waterfront di Palermo

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in collaborazione con il Comune di Palermo, ha pubblicato il bando per il concorso internazionale di idee, dedicato alla progettazione del waterfront urbano di Palermo. Questo concorso mira a elaborare progetti per la riqualificazione del Foro Italico, una zona chiave della città storica di Palermo, e altre aree costiere come il molo Sud e la foce del fiume Oreto.

Obiettivi del Progetto

L’obiettivo principale del concorso è creare un progetto che integri le funzioni portuali con quelle urbane e paesaggistiche, favorendo una convivenza armoniosa tra questi ambiti. La zona di intervento si estende dal porto storico della Cala fino alla foce del fiume Oreto, con particolare attenzione all’affaccio sul mare. Si prevede una rigenerazione che trasformi la costa in un punto di riferimento per la città, puntando su estetica, sostenibilità e socialità.

Suddivisione dell’Area di Intervento

L’area interessata dal progetto è stata suddivisa in quattro ambiti principali:

Ambito 1 – Molo Sud : dedicato alla nautica da diporto e ai club nautici.

: dedicato alla nautica da diporto e ai club nautici. Ambito 2 – Foro Umberto I : prevede la riqualificazione del paesaggio urbano connesso al mare.

: prevede la riqualificazione del paesaggio urbano connesso al mare. Ambito 3 – Sant’Erasmo : dove il porto diventerà un dispositivo per attività sportive legate all’acqua.

: dove il porto diventerà un dispositivo per attività sportive legate all’acqua. Ambito 4 – Parco della Foce: include la valorizzazione della natura come elemento chiave del paesaggio costiero e fluviale.

Premi e Montepremi

Il concorso assegnerà un montepremi complessivo di €165.000, distribuito come segue:

1° classificato : €80.000

: €80.000 2° classificato : €40.000

: €40.000 3° classificato : €20.000

: €20.000 4° classificato: €10.000

Inoltre, verranno premiate altre tre proposte meritevoli con un rimborso spese di €5.000 ciascuna.

Visione Futuristica del Waterfront

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pasqualino Monti, sottolinea l’importanza di questo progetto per il futuro della città: “Palermo guarda al futuro e lo fa dal waterfront. Un progetto ambizioso e di respiro internazionale, dove il mare è l’indiscusso protagonista e il verde gioca un ruolo fondamentale”. Monti aggiunge che l’obiettivo è creare spazi condivisi tra il mare e la città, trasformando l’attuale separazione portuale in un’unione tra funzioni urbane e portuali.

Il Ruolo del Mare nella Visione Urbana

Anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, evidenzia il valore strategico del fronte mare: “Il fronte a mare è un asse nord-sud su cui si agganciano le principali funzioni della città e i progetti per il futuro”. Il sindaco sottolinea come il progetto sia fondamentale per creare un nuovo fronte marittimo che generi nuove economie sostenibili e favorisca una maggiore connessione tra la città e il mare.

Un Concetto Integrato di Paesaggio Urbano e Portuale

L’assessore alla Rigenerazione Urbana, Maurizio Carta, spiega che il concorso di idee non è solo un’iniziativa architettonica, ma parte di una strategia più ampia per rigenerare Palermo: “Il concorso offre l’opportunità di riflettere su una zona preziosa della città, che dialoga con il porto e il centro storico”. Carta descrive il progetto come un grande terrazzo verde sul mare, con percorsi ciclopedonali, passerelle e piattaforme galleggianti, in un’ottica di valorizzazione ambientale e culturale.

Conclusione

Il concorso internazionale di idee per il waterfront di Palermo rappresenta una svolta importante per la città, in quanto mira a restituire alla comunità spazi precedentemente preclusi e a creare un nuovo dialogo tra il mare e la città. Le proposte progettuali saranno valutate per la loro capacità di coniugare estetica, funzionalità e sostenibilità, contribuendo alla trasformazione e rigenerazione della costa palermitana.