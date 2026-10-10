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Pubblicato il: 10/10/2026

Contessa Entellina, 300 alberi per ridare vita agli spazi urbani: protagonisti gli ulivi

Trecento nuovi alberi per rendere Contessa Entellina più verde, valorizzare gli spazi pubblici e contribuire alla sostenibilità ambientale. È l’obiettivo di due interventi annunciati dal sindaco Leonardo Spera, che prevedono la piantumazione di ulivi adulti e altre specie arboree della tradizione mediterranea in diverse aree del centro abitato.

Il primo intervento, frutto di un progetto elaborato dagli uffici comunali e finanziato dalla Regione siciliana, prevede la messa a dimora di 50 ulivi adulti. A questo si aggiungerà un secondo progetto, per il quale sarà presto avviata la procedura di gara, che consentirà di piantumare altri 250 alberi, tra ulivi adulti e specie tipiche del paesaggio mediterraneo, con particolare attenzione ai cosiddetti vuoti urbani, spazi che potranno così essere recuperati e valorizzati. Un’iniziativa che punta a coniugare il miglioramento del decoro urbano con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione dell’identità del territorio, attraverso la scelta di essenze arboree profondamente legate alla storia e alla cultura siciliana.

“Contessa Entellina diventa sempre più verde grazie a un progetto realizzato dai nostri uffici e finanziato dalla Regione – dichiara il sindaco Leonardo Spera – Pianteremo 50 ulivi adulti e, a breve, metteremo a gara un ulteriore intervento per la piantumazione di altri 250 alberi, tra ulivi e specie della tradizione mediterranea, nei vuoti urbani. Vogliamo creare decoro attraverso la sostenibilità e l’identità culturale”. L’iniziativa si inserisce anche nel più ampio contesto delle sfide poste dai cambiamenti climatici, che richiedono alle amministrazioni locali una crescente attenzione alla qualità ambientale e alla capacità di adattamento dei centri abitati.

“In un momento in cui il cambiamento climatico ci impone di ripensare il rapporto con l’ambiente – aggiunge il primo cittadino – scegliamo di piantare alberi, contribuire alla produzione di ossigeno e offrire nuove opportunità al nostro territorio. Contessa Entellina merita di essere valorizzata attraverso interventi che sappiano tenere insieme sostenibilità, bellezza e identità”. La scelta degli ulivi e delle essenze mediterranee intende così restituire centralità a elementi caratteristici del paesaggio locale, trasformando gli spazi urbani in luoghi più verdi e riconoscibili.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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