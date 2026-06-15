Contessa Entellina, domenica la Sagra del Pane e del Formaggio tra degustazioni, musica e tradizioni

Contessa Entellina, in provincia di Palermo, si prepara ad accogliere la prima edizione della “Sagra del Pane e del Formaggio”, in programma domenica 21 giugno in piazza Matrice. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Terre Sicane Experience”, un percorso di promozione territoriale che punta a raccontare e valorizzare le produzioni identitarie, il patrimonio culturale e le tradizioni enogastronomiche dell’area. Pane e formaggio, simboli della cultura contadina e dell’economia rurale locale, diventano così il filo conduttore di una manifestazione che vuole offrire ai visitatori un viaggio autentico tra sapori, saperi e storie di comunità. “Attraverso la Sagra del Pane e del Formaggio valorizziamo i nostri prodotti, la nostra manifattura, i sapori e i profumi che caratterizzano il territorio di Contessa Entellina e delle Terre Sicane – spiega il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera – Pane e formaggi rappresentano la nostra storia e la nostra tradizione. Vogliamo offrire in piazza uno spaccato autentico del territorio, raccontando il lavoro di chi produce ogni giorno eccellenze che parlano della nostra identità. È anche un modo per guardare al futuro, investendo nella valorizzazione delle nostre risorse e delle produzioni di qualità che rappresentano un importante volano di sviluppo”.

La manifestazione coinvolgerà produttori, associazioni, operatori del settore, artigiani e realtà locali in un programma che unisce degustazioni guidate, dimostrazioni pratiche, momenti formativi e intrattenimento per tutte le età. Particolare attenzione sarà dedicata alla divulgazione della cultura alimentare del territorio. “Le degustazioni guidate dei pani, dei grani antichi e dei formaggi, insieme alla masterclass dedicata all’evoluzione di questi prodotti e al loro abbinamento con i vini delle Terre Sicane – aggiunge il primo cittadino – rappresentano un’occasione per raccontare la qualità delle nostre produzioni e il lavoro di chi custodisce e tramanda queste tradizioni. Un ruolo importante sarà svolto anche dalla Consulta delle Donne, dai panificatori locali e dalle realtà formative che contribuiranno a mostrare il valore del saper fare artigianale che caratterizza la nostra comunità”. Accanto agli appuntamenti enogastronomici non mancheranno momenti di spettacolo e aggregazione, con musica dal vivo, animazione per bambini e il cabaret di Tony Carbone, per trasformare la sagra in una vera festa di comunità aperta a residenti e visitatori.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 10 con una degustazione sensoriale di formaggi Dop condotta dal delegato Onaf Sicilia Pietro Pappalardo, accompagnata da una masterclass dedicata ai vini delle Terre Sicane guidata dal sommelier e giornalista Salvo Ognibene. Alle 11 spazio alla dimostrazione della tradizionale Schiacciata di Giuliana, mentre alle 12 aprirà la Mostra Mercato Kuntisa, con degustazioni di pane, formaggi e prodotti tipici locali curate dalla Pro Loco Entella. Nel pomeriggio il programma proseguirà con il Pasta Live de “Il Pastaio Matto” alle 13, il Dj Set con sax e percussioni alle 15, la dimostrazione e degustazione del tradizionale Pane di San Giuseppe curata dalla Consulta delle Donne alle 16, la gara di tiro a segno con carabina Depo presso Villa Bivieri e l’animazione per bambini a cura di Pupilandia alle 16,30.

Alle 17 si terrà il concerto live di Orazio Imparato, seguito alle 17,30 dalla dimostrazione e degustazione del pane realizzato con i grani antichi delle Terre Sicane, curata dai panificatori locali. Alle 18 sarà protagonista la degustazione delle tradizionali “cuculle”, mentre alle 19 andrà in scena lo spettacolo di cabaret di Tony Carbone. Chiusura affidata, alle 19,30, alla degustazione della tipica Zabbinata, uno dei simboli più autentici della tradizione gastronomica locale. L’iniziativa è promossa dal comune di Contessa Entellina, in collaborazione con Kuntisa, Strada del Vino Terre Sicane, Ats Rete Produttori delle Terre Sicane, Parco Rurale delle Terre Normanne, Onaf e numerosi partner territoriali impegnati nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.

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