Contessa Entellina porta le Terre Sicane al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo

Portare Contessa Entellina e le Terre Sicane fuori dai propri confini, facendo conoscere a un pubblico sempre più ampio vini, prodotti agroalimentari, paesaggi, cultura e identità. La partecipazione al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo appena concluso, ha rappresentato una nuova tappa del percorso di promozione territoriale portato avanti dal Comune insieme alle realtà produttive e associative locali. Per diversi giorni lo spazio dedicato a Contessa Entellina ha raccontato ai visitatori non soltanto singoli prodotti, ma un territorio nel suo insieme. Le aziende vitivinicole, la Pro Loco e il Comune hanno presentato le produzioni locali, gli itinerari, gli eventi, il paniere dei prodotti “Kuntisa” e la particolare identità arbëreshe del borgo. Una presenza che ha permesso soprattutto di intercettare un pubblico nuovo e, allo stesso tempo, di ritrovare visitatori che avevano già conosciuto Contessa Entellina attraverso le iniziative promosse negli ultimi anni.

“Abbiamo incontrato tante persone che conoscevano già Contessa Entellina, anche grazie al Terre Sicane Wine Fest, e molte altre che hanno avuto per la prima volta l’opportunità di scoprire il nostro territorio – sottolinea il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera – È questo il risultato che vogliamo ottenere: fare in modo che i nostri eventi e le nostre produzioni diventino ambasciatori del territorio e generino curiosità e interesse verso Contessa Entellina e le Terre Sicane”. In questa strategia un ruolo centrale è ricoperto dal Terre Sicane Wine Fest, nato a Contessa Entellina e cresciuto negli anni fino a diventare uno degli strumenti attraverso cui raccontare il territorio partendo dalla sua tradizione vitivinicola. A San Vito Lo Capo il progetto è arrivato anche sul palco principale del Cous Cous Fest, dove il sindaco Spera, insieme a Tinto, ha raccontato il percorso costruito attorno al vino e alle eccellenze locali. Una masterclass dedicata ai vini premiati nell’ultima edizione del Terre Sicane Wine Fest ha consentito inoltre di trasformare la degustazione in un’occasione per raccontare luoghi, aziende, tradizioni e produzioni delle Terre Sicane.

La presenza al Cous Cous Fest si inserisce così in un percorso che punta a costruire un’immagine riconoscibile di Contessa Entellina: non soltanto luogo di produzione di vini di qualità, ma destinazione da scoprire attraverso l’enogastronomia, il patrimonio naturalistico e culturale, la storia della comunità arbëreshe e un calendario di eventi capaci di richiamare visitatori. “La nostra comunità ha molto da offrire: vino, prodotti, cultura, paesaggi e capacità di accogliere – conclude Spera – La promozione di un territorio non può esaurirsi in un singolo evento. Dobbiamo essere presenti nei luoghi capaci di darci visibilità, creare relazioni e fare rete. Comune, Pro Loco e imprese stanno lavorando insieme proprio in questa direzione: trasformare le nostre eccellenze in occasioni di conoscenza, turismo e sviluppo”.





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