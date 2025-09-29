Conto Termico 3.0 in Gazzetta Ufficiale

È ufficiale: il nuovo Decreto Conto Termico 3.0 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, aprendo una nuova fase per gli investimenti nell’efficienza energetica e nella sostenibilità ambientale. Il provvedimento potenzia gli incentivi per interventi su edifici pubblici e privati, semplifica le procedure e aumenta i massimali di spesa, fornendo uno stimolo concreto alla transizione ecologica e al rafforzamento della filiera italiana dell’efficienza energetica.

Il ruolo della CNA Palermo

La CNA – Artigiani e Imprenditori d’Italia – di Palermo accoglie con favore l’entrata in vigore del nuovo strumento e annuncia il proprio impegno al fianco di imprese, professionisti e cittadini.

L’associazione offrirà supporto tecnico e normativo, informazione e aggiornamento continuo, oltre ad assistenza per l’accesso agli incentivi, così da facilitare la realizzazione degli interventi previsti.

«Siamo convinti che questo provvedimento rappresenti un’opportunità straordinaria per stimolare l’economia green, valorizzare le competenze del settore e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei» sottolinea Pippo Glorioso, segretario di CNA Palermo.

Un volano per l’economia verde

Con l’entrata in vigore del Conto Termico 3.0, si apre quindi una fase decisiva per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e per lo sviluppo delle energie rinnovabili, con benefici attesi sia sul fronte della riduzione delle emissioni sia su quello della crescita economica e occupazionale.

Un segnale concreto di come le politiche nazionali possano sostenere, con strumenti chiari e accessibili, la transizione verso un modello energetico più sostenibile e competitivo.