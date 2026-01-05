Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 05/01/2026

Corrao (Confintesa Lavoratori della Conoscenza): Precari con più di 36 mesi di supplenza, la Cassazione conferma: “Vanno immessi in ruolo”.

Precari con più di 36 mesi di servizio come supplenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, ha confermato un principio ormai assoldato in ambito europeo: il personale scolastico che supera i 36 mesi di supplenze, anche non continuativi, è vittima di un abuso di contratti a termine e ha diritto a una tutela effettiva.


Supplenze oltre 36 mesi, la Corte di Cassazione conferma l’abuso di contratti a termine.
La sentenza nasce dal ricorso di un docente di religione cattolica che aveva prestato servizio per oltre tre anni con una successione di contratti a tempo determinato. Dopo la vittoria in Corte d’Appello a Perugia, il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) aveva impugnato la decisione, ma la Cassazione ha respinto il ricorso dell’amministrazione, confermando l’illegittimità della reiterazione contrattuale. Secondo i giudici, il superamento della soglia dei trentasei mesi di servizio impone allo Stato di adottare misure idonee a sanare l’abuso, in coerenza con la normativa europea.


Confintesa L. C.: “Dopo 36 mesi di supplenze si deve assumere”.
Per Confintesa L. C., “la sentenza rappresenta l’ennesima conferma di una battaglia portata avanti da anni. “La recente pronuncia della Corte di Cassazione – dichiara Giovanni Corrao, Responsabile Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza – conferma che, dopo 36 mesi, il personale deve essere assunto, come già previsto dal diritto europeo. I concorsi, da soli, non sono sufficienti a fermare l’abuso del precariato”. 
La soluzione strutturale resta l’introduzione del doppio canale di reclutamento, affiancando alle procedure concorsuali con lo scorrimento delle graduatorie (concorsi a ruolo che però non dovrebbero sovrapporsi e che dovrebbero avere la medesima ratio).


Supplenze su posti vacanti: una porta aperta ai ricorsi:
Un altro elemento rimarcato da Confintesa L. C. riguarda la natura dei contratti stipulati nella scuola. La maggior parte delle supplenze vengono conferite su posti vacanti e disponibili, privi di titolare, che potrebbero essere coperti stabilmente. In questi casi non sussistono reali esigenze temporanee, e la reiterazione dei contratti a termine risulta ingiustificata. Da qui la possibilità, per i docenti, di presentare ricorso per ottenere il risarcimento del danno.
I tribunali stanno applicando l’orientamento della Cassazione, riconoscendo indennizzi compresi tra i 40.000,00 e i 60.000,00 € ai precari di lunga durata. Un ruolo importante lo gioca anche l’articolo 12 del decreto-legge n. 131 del 2024, che ha modificato la disciplina del risarcimento del danno, raddoppiando il tetto massimo: da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile. Il decreto “Salva infrazioni”, inoltre, ha eliminato la norma che prevedeva la riduzione dell’indennità in presenza di graduatorie speciali, rafforzando ulteriormente la tutela dei lavoratori.


Comunicato Stampa


Palermo, 05/12/2025

Luogo: Segreteria Nazionale Confintesa Lavoratori della Conoscenza, Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 6 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]