Criptovalute, Hodli raccoglie 1,05 milioni e punta a diventare il primo gestore patrimoniale d’Europa

La startup genovese Hodli, fondata nel 2023 dagli ingegneri informatici Gianluca Sommariva, Gianluca Boleto e Lorenzo Maffia, ha chiuso un round di finanziamento da 1,05 milioni di euro sottoscritto da investitori privati di primo piano. La società, attiva tra intelligenza artificiale e fintech, accelera così il proprio percorso verso l’obiettivo dichiarato: diventare il primo gestore patrimoniale crypto in Europa.

Da Hodlie a Hodli: un rebranding per crescere

L’operazione arriva dopo un processo di rebranding – da Hodlie a Hodli – che segna il passaggio da una semplice piattaforma B2C per la gestione di criptovalute a un strumento di investimento più evoluto, capace di integrare asset digitali in portafogli bilanciati e conformi agli standard regolatori.

Secondo Gianluca Sommariva, CEO e co-fondatore, «Bitcoin e stablecoin stanno diventando sistema, ma il mercato del risparmio gestito è ancora frenato dall’assenza di partner in grado di affrontare le sfide di compliance e volatilità. Hodli vuole colmare questo gap costruendo l’infrastruttura che permetta alle crypto di diventare patrimonio con coerenza, consapevolezza e struttura».

Investitori strategici e primo hub di innovazione

Al round hanno partecipato figure di spicco del panorama fintech e industriale: Federico Zambelli Hosmer (ex Country Manager Italia di PayPal e co-founder di BKN301), Piero Crivellaro (Global Head of Public Affairs di Nexi), Matteo Tamagno (COO di Asia Management Fund), Timothy Cosulich (Board Member di Fratelli Cosulich) e Stefano Ceci (Startup Mentor). Tra gli investitori anche Martina RE S.p.A., attiva nel real estate asset management, con cui Hodli realizzerà NET1, il primo spazio di innovazione del Waterfront di Levante di Genova, progettato dal Renzo Piano Building Workshop.

Una crescita rapida, con lo sguardo all’Europa

Nata come progetto universitario a fine 2020 e lanciata sul mercato nel 2023, Hodli è tra le prime piattaforme al mondo di investimento automatico in criptovalute basata interamente su AI. In pochi mesi ha raccolto riconoscimenti come SmartCup Liguria 2022, la finale al Premio Nazionale Innovazione e la selezione al Singapore Fintech Festival 2023.

Il prossimo traguardo è ottenere la licenza europea MiCA (Markets in Crypto-Assets), chiave per espandersi dal mercato retail al B2B2C e consolidarsi come first mover nella gestione patrimoniale crypto su base AI.

Con un capitale fresco e investitori strategici, Hodli si candida a essere una nuova realtà di punta dell’ecosistema fintech italiano, pronta a competere su scala europea nel settore della gestione patrimoniale digitale e delle criptovalute.