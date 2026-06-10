Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 10/06/2026

Dal mare alla tavola, Alchimia racconta una nuova idea di ristorazione a Cefalù

Un luogo dove la cucina diventa incontro, ricerca e valorizzazione autentica della materia prima. È questa la filosofia che anima Alchimia, il progetto gastronomico nato nel cuore di Cefalù in provincia di Palermo, dalla visione dell’imprenditore e ristoratore Simone Lazzara, già protagonista di diverse realtà della ristorazione cefaludese. Più che un semplice ristorante, Alchimia si presenta come uno spazio in cui emozioni, relazioni umane e cultura del cibo si intrecciano per dare vita a un’esperienza gastronomica contemporanea, fondata sulla semplicità e sul rispetto della materia prima. Un locale da vivere non solo a pranzo e a cena, ma anche durante l’ora dell’aperitivo e dopo cena, grazie alla particolare attenzione dedicata alla scelta dei vini e all’importante spazio che Alchimia ha voluto riservare, fin dalla nascita del suo concept, al settore mixology.

“Alchimia nasce da un’emozione e dalla volontà di creare qualcosa di diverso – spiega Simone Lazzara – Non vogliamo essere un locale sofisticato, ma un luogo capace di valorizzare il prodotto nella sua essenza più autentica, mettendolo al centro dell’esperienza”. Alla base della proposta gastronomica vi è una ricerca costante sulla qualità degli ingredienti, con particolare attenzione al pesce fresco e alle produzioni del territorio. Un percorso che trova una delle sue espressioni più significative nella tecnica della frollatura del pesce, pratica ancora poco diffusa ma sempre più apprezzata dagli appassionati dell’alta cucina. “Partiamo ovviamente dal pesce appena pescato e lo sottoponiamo ad attenti processi di maturazione con l’obiettivo di esaltare i sentori naturali del prodotto e offrirne una lettura nuova, più intensa e consapevole” afferma Simone Lazzara.

La proposta gastronomica è pensata per dialogare con esigenze e sensibilità differenti. “Vogliamo creare un’affinità tra il consumatore e la nostra cucina – continua Lazzara – perché a nostro modo di vedere l’inclusione passa anche attraverso il cibo e la capacità di offrire esperienze autentiche a tutti”. Piatti essenziali, lavorazioni rispettose del prodotto e una cucina che punta a sottrarre piuttosto che ad aggiungere. Dal sashimi alle verdure di stagione alle preparazioni più elaborate, il protagonista rimane sempre l’ingrediente principale, valorizzato nella sua naturalezza. Un approccio che riflette perfettamente il significato stesso del nome scelto per il locale. Alchimia, infatti, non rappresenta soltanto una tecnica di trasformazione, ma il risultato dell’incontro tra persone, emozioni, territorio e materie prime d’eccellenza. Un equilibrio che punta a raccontare una nuova idea di ristorazione, contemporanea ma profondamente legata all’identità gastronomica siciliana.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Cambiamenti climatici e PMI siciliane: come tutelare il patrimonio aziendale dai rischi meteo
Redazione, 2 settimane fa 3 min

Il tessuto produttivo della Sicilia, storicamente caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, si trova oggi ad affrontare una sfida che va ben oltre le dinamiche tradizionali del mercato. Le mutazioni del clima stanno determinando un incremento sensibile sia nella frequenza sia nell’intensità di fenomeni atmosferici estremi, trasformando eventi un tempo eccezionali […]

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 11 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 2 anni fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 2 anni fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]