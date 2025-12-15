Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 15/12/2025

Dal patrimonio Unesco al mosaico contemporaneo: Monreale inaugura la sua prima Biennale

Con due giornate dense di appuntamenti culturali e inaugurazioni, Monreale si prepara a dare il via alla Prima Biennale Internazionale del Mosaico, in programma dal 19 dicembre 2025 al 15 marzo 2026. L’evento, approvato dall’Amministrazione comunale e ideato dai direttori artistici Giovanni Alvich e Francesco Urso, punta a trasformare la città in un polo globale dell’arte musiva, valorizzando un patrimonio riconosciuto nel mondo grazie al sito Unesco “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.

Venerdì 19 dicembre – Formazione, tradizione e nuovi sguardi sul mosaico

La Biennale avrà una sua anteprima venerdì 19 dicembre, a partire dalle ore 9,30, presso la Sala San Benedetto. Prevista la tavola rotonda dal titolo “Il mosaico oltre il liceo”, un confronto dedicato alla formazione, all’innovazione e alle opportunità lavorative nel settore musivo. Interverranno la Scuola Mosaicisti del Friuli, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e il Liceo Artistico per il Mosaico “Mario D’Aleo” di Monreale. Alle 12, presso il Museo dell’Arte del Mosaico (MAM), sarà inaugurata la mostra “Disegnare il mosaico”, che presenta la collezione dei cartoni musivi del maestro ravennate Renato Signorini, a cura di Paola Babini, direttrice dell’Accademia di Ravenna. Alle 18, presso la Biblioteca Comunale Santa Caterina, sarà inaugurata la rassegna “Bibliomosaico”, libri d’artista in tessere musive, in collaborazione con Aimc, Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei e curata da Rosetta Berardi.

Sabato 20 dicembre – Le mostre internazionali e l’apertura ufficiale

La mattina di sabato 20 dicembre sarà dedicata ad una visita guidata del Chiostro dei Benedettini e della Cattedrale di Monreale, a cura di Padre Nicola Gaglio, Parroco presso Santa Maria Nuova. Poi, il momento clou della Biennale. Alle 18 si apre “Frammenti di contemporaneità”, la mostra internazionale che raccoglie le opere di artisti provenienti da oltre venti Paesi. L’inaugurazione, ospitata nella Sala Novelli del Complesso Monumentale Guglielmo II, sarà introdotta da Ylenia Civiletti.

Una Biennale diffusa nel cuore della città

Le sedi coinvolte – Biblioteca Santa Caterina, MAM, Sala Novelli e Complesso Monumentale Guglielmo II – ospiteranno mostre, attività didattiche, incontri scientifici e interventi di arte pubblica per tutta la durata della manifestazione. Il progetto è sostenuto dalla Legge regionale 3/2025, dedicata ai Comuni dell’Itinerario arabo-normanno, e prevede investimenti anche per il miglioramento degli allestimenti museali. Per la mostra Frammenti di Contemporaneità è previsto un biglietto simbolico di 2 euro, con possibilità di integrazione per l’accesso al Museo Multimediale “La Fabbrica di Guglielmo II”.

Elenco artisti e opere

Maggie Wen – Cina – The eye of the star river; Relative
Vsevolod Prokhorov – Russia – 12.910
Enzo Tinarelli – Italia Transizione turbolente; Nata
Atsuo Suzumura – Giappone – Armonia
Misho Stojanavski – Russia – Momentum
Beatrice Sérre – Francia
Silvia Naddeo – Italia – Super-steak; Super-ossobuco; Super-hamburger
Dino Maccini – Italia – Verdi trame; Tutto scorre
Sara La Fiura – Italia – Evergreen
Toyoharu Kii – Giappone – Evergreen; Cespuglio che parla
Ayala Ibragimova – Kazakistan – Mystan Kempir
Elain M. Goodwing – Francia – Tree of perpetual song; The golden tree
Guillermina Gomez – Argentina – Obra completa – Fusión textil
Aude Fourrier – Francia – Equilibrio instabile
Francesca Fantoni – Italia – Dove sono finite le stelle
Giulio Candussio – Italia – Nel cuore del vulcano; Riflessi in un occhio d’oro
Tomas Denker – Germania – Simone Veil; Fragole
Adelaida Rosh – Russia – Leave me no light

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 5 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 12 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]