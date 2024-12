Dalla Sicilia agli Stati Uniti: il Panettone Fiasconaro conquista l’America

L’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro continua a rappresentare un esempio di eccellenza italiana nel mondo. Quest’anno, il celebre panettone artigianale prodotto a Castelbuono è stato protagonista di eventi di rilievo negli Stati Uniti, consolidando il suo ruolo come ambasciatore della tradizione gastronomica italiana oltreoceano.

Un simbolo italiano all’Atlantic Council e alle Nazioni Unite

Nel 2023, il panettone Fiasconaro ha fatto il suo ingresso alla prestigiosa inaugurazione della nuova sede dell’Atlantic Council a Washington, un evento che ha sottolineato l’importanza delle relazioni transatlantiche. Non è stato solo un momento di prestigio per l’azienda, ma anche un’occasione per celebrare l’Italia, dopo che l’influente think tank americano aveva reso omaggio al Primo Ministro italiano Giorgia Meloni lo scorso settembre.

Parallelamente, il panettone Fiasconaro è stato protagonista del Holiday Party dell’UNFPA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione, a New York. Questo evento ha confermato la presenza di Fiasconaro non solo come marchio di alta qualità, ma anche come promotore di valori legati alla cultura e alla tradizione italiana.

Un’espansione internazionale solida e strategica

Fiasconaro, che esporta ormai in 70 Paesi, ha registrato un fatturato di 34 milioni di euro, con un export che rappresenta circa il 30% del totale. Gli Stati Uniti si sono dimostrati uno dei mercati strategici più rilevanti per l’azienda, che ha iniziato la sua avventura americana nel 1998 partecipando al Summer Fancy Food Show di New York. A distanza di 25 anni, il mercato statunitense contribuisce al 5% del totale delle vendite internazionali, rappresentando una realtà consolidata per il brand siciliano.

Un omaggio al Natale e alla cultura italiana

A coronamento di un anno già ricco di successi, il panettone “Dolce Presepe” è stato scelto per decorare il White House Christmas Party alla fine del 2023. Questo capolavoro artigianale ha accolto gli ospiti della residenza presidenziale, posizionato con cura vicino all’ingresso, sotto il ritratto di una First Lady. In questa occasione, Nicola Fiasconaro, erede e rappresentante dell’azienda, ha invitato personalmente il Presidente degli Stati Uniti a visitare la Sicilia, rafforzando il legame culturale tra i due Paesi.

L’arte siciliana in cioccolato: il Charging Bull

Il rapporto tra Fiasconaro e gli Stati Uniti si è arricchito di un progetto culturale significativo. L’azienda ha realizzato una replica in cioccolato del famoso Charging Bull di Arturo Di Modica, simbolo di forza e prosperità a Wall Street. L’opera è stata svelata nel 2024 durante il Summer Fancy Food Show di New York, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Questo tributo all’artista siciliano celebra il legame duraturo tra Italia e Stati Uniti, incarnando resilienza e speranza.

La scultura di cioccolato è stata successivamente esposta all’80° Columbus Day Parade a New York e davanti alla sede della Columbus Foundation. Un anno prima, Fiasconaro aveva donato una targa di marmo a Eric Leroy Adams, sindaco di New York, durante una cerimonia organizzata dall’Associazione “Friends of Arturo Di Modica”, con il supporto di importanti istituzioni italiane.

Un ponte culturale tra Sicilia e Stati Uniti

Fiasconaro ha inoltre favorito un momento storico per la comunità italoamericana: la visita della First Lady Jill Biden a Gesso, un piccolo villaggio in provincia di Messina, luogo d’origine dei suoi bisnonni. Questo gesto ha ulteriormente consolidato il ruolo dell’azienda come ambasciatrice della cultura siciliana nel mondo.

Conclusioni

L’ascesa di Fiasconaro negli Stati Uniti rappresenta un esempio di come un prodotto artigianale possa diventare simbolo di eccellenza e veicolo di promozione culturale. Grazie alla dedizione della famiglia Fiasconaro e alla capacità di creare connessioni significative, il panettone siciliano è diventato un emblema del Made in Italy, celebrato non solo per il suo sapore unico ma anche per il suo profondo valore simbolico e culturale.