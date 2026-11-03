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Pubblicato il: 03/11/2026

Dalle Madonie un modello di buona amministrazione: Geraci Siculo entra nei Comuni Virtuosi

Geraci Siculo entra ufficialmente a far parte dell’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi, la rete che riunisce le amministrazioni locali italiane impegnate nella promozione di politiche sostenibili, nella tutela dell’ambiente e nell’adozione di buone pratiche amministrative orientate al benessere delle comunità.  Un importante riconoscimento per il borgo madonita, già annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, che consolida il proprio percorso di valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, puntando su un modello di sviluppo capace di coniugare identità, innovazione e qualità della vita.

Fondata nel 2005, l’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi rappresenta una rete di amministrazioni che condividono esperienze e progetti per migliorare la gestione dei territori e dei servizi pubblici. Cinque gli ambiti principali di intervento: gestione del territorio, riduzione dell’impronta ecologica della macchina comunale, corretta gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile e promozione di nuovi stili di vita. L’associazione favorisce lo scambio di competenze tra enti locali, promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione e sostiene la diffusione di soluzioni innovative già sperimentate con successo da altre amministrazioni. Un modello di collaborazione sintetizzato nello slogan “Vietato non copiare!”, che invita i Comuni a condividere e replicare le migliori esperienze.

L’ingresso di Geraci Siculo nella rete nazionale valorizza un percorso che pone al centro la salvaguardia del patrimonio naturale, la tutela delle tradizioni e il benessere della comunità. Dalla cura delle aree boschive e della sughereta all’attenzione per le produzioni biologiche, fino alla valorizzazione di uno stile di vita strettamente legato all’ambiente e alle risorse del territorio, il borgo madonita presenta caratteristiche coerenti con i principi promossi dall’associazione. Particolare interesse rivestono anche gli studi sulla longevità della popolazione e sulle cosiddette “zone blu” della Sicilia, che contribuiscono ad alimentare una riflessione sul rapporto tra ambiente, alimentazione, relazioni sociali e qualità della vita.

“L’adesione all’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi rappresenta un risultato importante per Geraci Siculo e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza – dichiara il sindaco Luigi Iuppa – È il riconoscimento di una visione amministrativa che mette al centro la tutela del nostro straordinario patrimonio ambientale, la valorizzazione delle tradizioni e il benessere dei cittadini. Crediamo che i piccoli borghi possano essere protagonisti di un modello di sviluppo sostenibile, capace di generare nuove opportunità senza rinunciare alla propria identità. Entrare in questa rete significa confrontarsi con altre realtà virtuose, condividere esperienze e costruire nuove progettualità. Vogliamo continuare a investire sulla qualità della vita, sull’attrattività del nostro territorio e sulle condizioni che possano consentire soprattutto ai giovani di scegliere di restare e costruire qui il proprio futuro”.

L’adesione assume un significato rilevante anche in relazione alle prospettive di sviluppo delle aree interne. La partecipazione a una rete nazionale strutturata consente infatti di ampliare le occasioni di confronto istituzionale, favorire la collaborazione tra amministrazioni e individuare strumenti e progettualità utili ad affrontare sfide comuni, dalla transizione ecologica al contrasto dello spopolamento. In Sicilia, la rete dei Comuni Virtuosi comprende dodici amministrazioni, tra cui Collesano, nel comprensorio madonita.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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