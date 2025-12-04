Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Economia italiana
Pubblicato il: 04/12/2025

Decarbonizzazione delle flotte, FAI: “Regole Ue irrealistiche senza infrastrutture”

La Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI) mette in guardia Bruxelles sui rischi della proposta “Greening Corporate Fleets”, che la Commissione europea presenterà il 10 dicembre e che potrebbe introdurre obblighi immediati per la transizione verso veicoli a zero emissioni nelle flotte aziendali. Obblighi che, secondo la FAI, rischiano di trasformarsi in un boomerang per migliaia di imprese di autotrasporto, già schiacciate da costi operativi elevati e da un quadro infrastrutturale inadeguato.

Le anticipazioni sul dossier – sottolinea la Federazione – mostrano un’impostazione che non tiene conto della realtà industriale e logistica europea: mancano punti di ricarica e rifornimento su larga scala, i veicoli green hanno ancora costi proibitivi e non esistono condizioni operative che rendano sostenibile un passaggio accelerato alle zero emissioni.

Per questo la FAI ha scritto ai ministri dei Trasporti e dell’Ambiente, chiedendo un intervento politico chiaro e richiamando l’adesione italiana alla campagna europea “Yes to greening, No to mandates”, promossa da IRU: un appello che ha già raccolto 5.302 firme da aziende europee, tra cui 190 italiane.

La mobilitazione delle imprese FAI dimostra quanto il settore sia compatto quando il futuro dell’autotrasporto è in gioco”, afferma Paolo Uggè, presidente FAI-Conftrasporto. “Non contestiamo la transizione ecologica, che sosteniamo convintamente. Ma imporre obblighi senza condizioni reali rischia di compromettere la competitività, distorcere la concorrenza e mettere in crisi servizi essenziali”.

La Federazione sottolinea che il mercato, quando dispone di infrastrutture adeguate e di tecnologie mature, si orienta naturalmente verso soluzioni più sostenibili. “Non servono imposizioni forzate, ma un approccio pragmatico – aggiunge Uggè –. Il Governo deve difendere in sede europea una transizione che sia praticabile, sostenibile e compatibile con gli obiettivi climatici dell’Ue”.

FAI conferma il proprio impegno nel seguire passo dopo passo il negoziato a Bruxelles, chiedendo politiche industriali ed energetiche realmente in grado di accompagnare il settore verso la decarbonizzazione senza sacrificare competitività e operatività. Un tema cruciale per un comparto che movimenta oltre l’80% delle merci italiane e rappresenta un pilastro dell’economia nazionale.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 5 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 12 mesi fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]