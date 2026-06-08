Diagnosi più rapide e cure integrate: Palermo accoglie Weda, il nuovo polo della salute femminile

Apre a Palermo Weda, il primo ecosistema sanitario italiano dedicato alla salute femminile che integra prevenzione, diagnosi e cura in un unico percorso strutturato. Con l’apertura della nuova sede, in via Tommaso Gargallo, 49, la città accoglie un centro specializzato pensato per offrire alle donne un punto di riferimento clinico dedicato, con un modello di presa in carico innovativo e interdisciplinare. La salute femminile rappresenta ancora oggi una delle grandi sfide dei sistemi sanitari contemporanei. Nonostante i progressi della medicina, molte donne continuano a confrontarsi con diagnosi tardive, percorsi di cura frammentati e una scarsa integrazione tra specialisti. Patologie diffuse e spesso invalidanti come vulvodinia, endometriosi, dolore pelvico cronico e disturbi legati alla menopausa restano frequentemente sottodiagnosticate o affrontate senza percorsi clinici strutturati.

Per rispondere a queste criticità nasce Weda: un progetto che mette al centro la salute della donna, con l’obiettivo di superare l’approccio frammentato alla cura e costruire percorsi più completi, accessibili e coordinati. La nuova clinica di Palermo rappresenta un hub interdisciplinare dedicato esclusivamente alla salute femminile. Al suo interno, le pazienti possono accedere a una vasta carta dei servizi che comprende visite ginecologiche di secondo livello per diagnosi e trattamento per patologie complesse come vulvodinia, endometriosi e dolore pelvico cronico; visite specialistiche e programmi di accompagnamento alla menopausa e al post-parto; percorsi di prevenzione e check-up donna, oltre alla pratica di chirurgia ambulatoriale.

Il modello Weda si fonda su una presa in carico a 360 gradi, in cui diversi specialisti lavorano in modo coordinato per costruire un percorso terapeutico personalizzato. Specialisti in ginecologia, ostetricia e riabilitazione del pavimento pelvico, gastroenterologia, psicologia e nutrizione e altri professionisti collaborano all’interno di un unico gruppo multidisciplinare, con l’obiettivo di trattare la paziente nella complessità del suo equilibrio fisico, ormonale ed emotivo.

Accanto alla dimensione clinica, Weda integra anche strumenti di “digital health”, che permettono alle pazienti di gestire il proprio percorso di cura attraverso una piattaforma dedicata: prenotazioni online, monitoraggio dei follow-up e contenuti educativi validati dalla squadra medica. L’obiettivo è costruire una nuova cultura della salute femminile: più informata, accessibile e realmente centrata sulla persona. L’apertura della sede di Palermo, dopo quella di Milano e prossimamente Roma, segna quindi un passaggio importante per il territorio, che potrà contare su un centro specializzato pensato per ridurre i tempi di diagnosi, migliorare la qualità dei percorsi di cura e offrire alle donne un luogo in cui essere ascoltate, comprese e accompagnate nel proprio percorso di salute.

L’inaugurazione ufficiale si terrà il 12 giugno, alla presenza dei founder di Weda, del board scientifico e del gruppo medico che guiderà le attività cliniche della nuova struttura. Con l’arrivo a Palermo, Weda rafforza la propria missione: contribuire a ridurre il divario di genere nella salute e promuovere un modello di medicina capace di riconoscere la complessità della salute femminile, mettendo al centro la donna e il suo benessere lungo tutto l’arco della vita.





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