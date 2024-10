DivinExperiences 2024: Vino, Jazz e Tradizione a Riposto per un Viaggio Enogastronomico Unico

Dal 26 al 28 ottobre, Palazzo Vigo, situato nello splendido borgo marinaro di Riposto (CT), ospiterà la sesta edizione di Wine & Jazz DivinExperiences.

Un Evento che Celebra l’Eccellenza Enogastronomica e che si preannuncia come uno dei momenti più attesi del panorama enogastronomico siciliano. Il festival rappresenta una celebrazione di tutto ciò che rende la Sicilia unica: il suo vino, la sua cultura millenaria, la tradizione gastronomica e le sue arti.

DivinExperiences è un’esperienza a tutto tondo che coinvolge non solo appassionati di vino e jazz, ma anche coloro che desiderano scoprire le eccellenze del territorio siciliano. Quest’anno, oltre 100 produttori presenteranno i loro vini e prodotti gastronomici, come oli, formaggi, salumi, miele, conserve e confetture. Questo evento è molto più di una semplice degustazione: è un viaggio sensoriale che permette di entrare in contatto con l’identità più autentica dell’isola. Il tema dell’edizione 2024, “Il cibo del futuro bio naturalmente”, si concentra sull’importanza dell’agricoltura biologica e della sostenibilità, temi di grande rilievo nel mondo enogastronomico contemporaneo.

Wine & Food Icons: Il Cuore dell’Evento

La novità di quest’anno è il progetto Wine & Food Icons, una vetrina esclusiva delle eccellenze enogastronomiche siciliane. Soccorso Parisi, fondatore di DivinExperiences, ha spiegato che questa iniziativa consentirà agli ospiti di degustare le migliori etichette di vini abbinate a piatti preparati con ingredienti locali di altissima qualità. Questo connubio tra cibo e vino rappresenta un’occasione unica per i visitatori di immergersi nella tradizione culinaria siciliana, con l’aggiunta del valore culturale e sociale che solo prodotti di qualità possono offrire.

Masterclass e Show Cooking per Wine-Lovers e Professionisti

Il programma include masterclass, show cooking e incontri con alcuni tra i migliori esperti di enogastronomia. Ci saranno momenti dedicati sia agli appassionati che ai professionisti del settore. Lunedì 28 ottobre, la giornata sarà riservata agli operatori del settore dell’hotellerie, della ristorazione e della distribuzione, creando opportunità di networking e scambio di idee per innovare il settore.

I visitatori potranno confrontarsi con sommelier di grande esperienza, produttori locali ed enologi, partecipando a degustazioni guidate che esploreranno i profumi, le caratteristiche organolettiche dei vini siciliani e gli abbinamenti con i piatti tipici della cucina mediterranea. Le degustazioni non saranno semplici eventi: saranno vere e proprie esperienze immersive grazie all’utilizzo di presentazioni multimediali e mappe del territorio.

L’Arte, la Musica e la Cultura si Fondono con il Vino

Non solo enogastronomia: DivinExperiences unisce vino, arte e musica, creando un’atmosfera unica e raffinata. Sotto le note della musica jazz, le sale di Palazzo Vigo diventeranno il palcoscenico perfetto per mostre d’arte, sculture e fotografia, che si intrecceranno con le degustazioni, amplificando l’esperienza sensoriale dei partecipanti. Inoltre, l’evento vedrà anche momenti di grande interesse culturale, come il contributo di BC Sicilia che, durante la giornata del 27 ottobre, renderà omaggio a Franco Battiato, uno dei più grandi cantautori italiani, originario proprio di Riposto.

Un Evento con il Patrocinio delle Istituzioni

Il festival gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Assessorato al Turismo e delle Attività Produttive della Regione Sicilia, oltre che del Comune di Riposto e delle Università di Messina e Catania. Queste istituzioni riconoscono l’importanza strategica di eventi come DivinExperiences per promuovere non solo il vino siciliano, ma anche il territorio, la cultura e le tradizioni. Alla tavola rotonda inaugurale saranno presenti il sindaco di Riposto, Davide Vasta, gli assessori Davide Palermo (Eventi), Carmelo Urso (Turismo), e gli assessori regionali alle Attività Produttive Edmondo Tamajo e al Turismo Elvira Amatao.

DivinExperiences 2024 a Palazzo Vigo di Riposto sarà un evento unico, capace di offrire ai partecipanti un’esperienza completa che unisce il piacere del buon vino con l’arte, la cultura e la tradizione gastronomica siciliana. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare i sapori e le eccellenze dell’isola, e per i professionisti del settore alla ricerca di nuove ispirazioni e connessioni.

Interverranno: Giuseppa Di Bella e Nicola Cicero (dip. Biomorf- UniME),Giuseppe Licitra (dip. Zootecnica- UniCT), Fabio Di Francesco (Presidente Slow Food Sicilia), Stefano Pennisi (Presidente Flag Riviera Jonica Etnea), Antonio Celona (Direttore Flag Riviera Jonica Etnea), Ignazio Puglisi (Presidente, rappresenterà: il Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara), Francesco Cambria (Presidente del Consorzio Tutela dei Vini Etna Doc), Gregorio Calì (Presidente NAV), Gina Russo (Presidente Strade Del Vino dell’Etna), Valentina Blunda (Delegata Regione Sicilia Le Donne dell’Olio), Antonella Sidoti (Presidente Albatros), Alfonso Lo Cascio (Presidente BC Sicilia).