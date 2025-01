Doc Sicilia: promozione e crescita negli Usa nel 2025

Il Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia avvia il 2025 con un ricco programma di attività negli Stati Uniti, confermando il ruolo strategico di questo mercato nella promozione dei vini siciliani. Il nuovo anno si apre con dati incoraggianti provenienti da uno studio di mercato condotto da Colangelo&Partners in collaborazione con Wine Opinions, Provi e Somm.ai, che evidenziano un crescente interesse da parte di importatori e distributori statunitensi nei confronti dei vini DOC Sicilia.

Un Mercato in Espansione

Secondo il rapporto, la Sicilia è emersa come la regione vinicola italiana con il maggiore potenziale di crescita negli USA: il 69% degli intervistati ha segnalato una significativa espansione della quota di mercato dei vini siciliani. Questo dato è supportato da un incremento della presenza dei vini DOC Sicilia tra gli importatori, passato dal 47% nel 2023 al 65% nel primo trimestre del 2024. Anche i distributori hanno mostrato un trend positivo, con l’80% che nel 2024 ha in portafoglio vini siciliani rispetto al 75% del 2023.

Strategia e Attività Promozionali

“Il mercato statunitense è fondamentale per la DOC Sicilia”, afferma Camillo Pugliesi, Direttore del Consorzio. “Le attività pianificate per quest’anno puntano a consolidare la nostra presenza presso i principali operatori del settore. Vogliamo raccontare l’unicità della nostra denominazione, portando avanti un dialogo costruttivo con il trade e i consumatori americani.”

Per il 2025, il Consorzio ha confermato la collaborazione con le agenzie Colangelo&Partners e Current Global: la prima si occuperà delle attività rivolte agli operatori del settore, mentre la seconda gestirà la comunicazione rivolta ai consumatori attraverso media digitali e relazioni pubbliche.

Eventi Chiave negli Stati Uniti

Al centro della strategia promozionale ci sarà un fitto calendario di eventi, tra cui seminari, degustazioni e incontri con operatori del settore. Tra gli appuntamenti più importanti spicca il “Grand Walk Around Tasting” a New York il 21 maggio, evento di punta del Sicilia DOC Annual US Road Show. Con oltre 200 ospiti tra stampa e operatori del settore, l’evento sarà accompagnato da iniziative in altre città chiave come Chicago, Houston e Washington DC. Qui, seminari tematici e cocktail reception offriranno un’opportunità unica per approfondire la conoscenza dei vini siciliani.

Il 2025 vedrà inoltre la partecipazione del Consorzio alle principali fiere di settore negli USA, tra cui il Wine & Spirits Wholesalers of America (WSWA) a Denver a febbraio, il Charleston Wine+Food Festival a marzo, il Vinitaly Chicago a ottobre e il Martha’s Vineyard Food & Wine Festival. Questi eventi saranno occasioni preziose per rafforzare le relazioni con importatori, giornalisti e consumatori, favorendo un dialogo diretto e coinvolgente.

L’Identità dei Vini DOC Sicilia

Grazie a queste iniziative mirate e a un costante impegno verso la sostenibilità e la qualità, i vini DOC Sicilia continuano a rappresentare un pilastro del Made in Italy nel mondo. Con la loro ricchezza espressiva e identità inconfondibile, i vini siciliani stanno conquistando i mercati internazionali, rafforzando la loro posizione come sinonimo di eccellenza e tradizione vinicola italiana.