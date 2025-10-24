Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Pubblicato il: 24/10/2025

Dopo 130 anni, la Banca di Credito Cooperativo “Toniolo” mantiene il patto di fiducia con il territorio

San Cataldo. Sarà una giornata dedicata alla memoria, al ruolo sociale del credito cooperativo e al legame con la comunità. Domani, presso l’Auditorium Gaetano Saporito, si terrà l’incontro celebrativo per i 130 anni della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo, una realtà che ha accompagnato generazioni di famiglie e imprese nel cuore della Sicilia.

La mattinata si aprirà con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta. Seguirà la benedizione e inaugurazione del ritratto scultoreo di Gaetano Saporito, presidente della banca per trentacinque anni, rieletto per dodici volte all’unanimità prima di dimettersi a 81 anni. La sua figura rappresenta il punto di continuità tra la missione originaria dell’istituto e la comunità che lo ha sostenuto: la banca cooperativa come strumento di crescita collettiva, non solo finanziaria.

Alle 11.00 si terrà l’incontro “130 anni di cooperazione al servizio del territorio. Passato, presente e futuro”, con i saluti di Salvatore Saporito, Presidente della BCC; Gioacchino Comparato, Sindaco di San Cataldo; Concetto Costa, Presidente della Federazione Siciliana BCC; e Franco Tamburini, Presidente della BCC Garda.
Sono previsti gli interventi di Augusto Dell’Erba, Presidente della Federazione Italiana BCC; Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca; Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca; e Alessandro Azzi, Presidente della Federazione Lombarda delle BCC.
A moderare e concludere i lavori sarà Sergio Gatti, Direttore Generale della Federazione Italiana delle BCC.

La “Toniolo” nasce nel 1895, sull’onda della Rerum Novarum di Leone XIII, come risposta concreta alla diffusione dell’usura e alla difficoltà di accesso al credito da parte delle fasce sociali più deboli. La mutualità è rimasta, nel tempo, l’asse portante dell’istituto: sostenere famiglie, artigiani, coltivatori, piccole imprese e iniziative sociali e culturali. Il credito come bene condiviso, non come semplice prodotto bancario.

Oggi la banca è presente con 34 sportelli in sei province siciliane e rappresenta la realtà di credito cooperativo più estesa dell’Isola. Al 30 giugno 2025 registra un patrimonio netto di 259,8 milioni di euro e un indice CET1 del 60,8%, valore significativamente superiore ai requisiti regolamentari, a garanzia della stabilità e della capacità di sostegno all’economia reale.

Lo sguardo è rivolto ai prossimi anni, con un percorso che mira a coniugare innovazione e radicamento territoriale, senza smarrire la propria identità originaria: una banca al servizio della sua comunità.

Per informazioni e contatti con le filiali:
https://www.gtoniolodisancataldo.it/template/default.asp?i_menuID=72541

