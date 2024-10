Europe Direct: eurodeputati disertano incontro con media, solo Stancanelli presente

Doveva essere un’occasione importante per mettere in contatto gli europarlamentari della circoscrizione Isole con la stampa siciliana, ma all’incontro organizzato ieri sera a Palazzo Manganelli di Catania, solo Raffaele Stancanelli ha risposto all’appello. L’iniziativa, promossa dagli uffici del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia nell’ambito della riunione annuale degli Europe Direct, mirava a rafforzare le relazioni tra i parlamentari europei e i media locali per garantire una copertura sempre più corretta ed estesa degli affari europei.

Nonostante l’importanza dell’evento, gli altri europarlamentari eletti nella circoscrizione Isole non si sono presentati. Stancanelli, invece, ha sottolineato la sua volontà di non mancare l’appuntamento, spiegando ai giornalisti: “Non potevo mancare. Avevo una riunione importante a Bruxelles come coordinatore della commissione agricoltura, ma mi sono fatto sostituire per essere qui e incontrare la stampa”.

L’assenza degli altri rappresentanti è stata evidente, lasciando Stancanelli unico interlocutore tra la delegazione politica e i media siciliani, in un’occasione pensata proprio per promuovere una maggiore vicinanza tra il Parlamento europeo e i territori delle Isole.