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Pubblicato il: 23/04/2026

Famiglie facoltose e grandi patrimoni: arriva in Sicilia il Family Office. Incontro di Banca Mediolanum a Villa Igiea

Se le casate dei Florio o dei Tomasi di Lampedusa, fossero vissute oggi avrebbero probabilmente potuto contare su strumenti evoluti di gestione patrimoniale, in grado di preservare e valorizzare nel tempo le loro ricchezze. È proprio in questa prospettiva che si inserisce il modello del Family Office, uno strumento nato a Milano, già studiato in un master dell’università Bocconi, che supporta la gestione dei grandi patrimoni delle famiglie e aziende familiari facoltose. Il tema sarà al centro di un incontro dal titolo “Grandi patrimoni valore crescita protezione e continuità”, che si terrà, lunedì 27 aprile alle ore 19:00 a Villa Igiea, a Palermo. L’evento è organizzato da Alessandro Orciani, private banker di Banca Mediolanum, sede di via Libertà 103 a Palermo, realtà che conta circa 80 consulenti finanziari coordinati dall’Area Manager, Avio Basilicò. Per informazioni 348/1310530.

I relatori dell’incontro

Per spiegare la figura economica del Family Office saranno presenti Alberto Lionello Martini, Head of Wealth Management di Banca Mediolanum, che è il responsabile nazionale dei grandi patrimoni, Valter Schneck, Regional Manager di Banca Mediolanum, primo in Sicilia con circa 500 consulenti finanziari (family banker), il notaio Alessandro Currao e Paolo Coniglio Pringle il rappresentante onorario per la Sicilia della British Chamber of Commerce for Italy, BCCI.

Cosa è il Family Office

Il modello del Family Office rappresenta un approccio specialistico rivolto a imprenditori e famiglie con patrimoni rilevanti, finalizzato a una gestione coordinata di investimenti, patrimonio e governance familiare, includendo anche aspetti personali e successori. In questo ambito, Banca Mediolanum ha sviluppato un sistema integrato che combina consulenza finanziaria, protezione assicurativa, credito e pianificazione patrimoniale. Per le esigenze più complesse interviene inoltre il servizio di private banking, con team multidisciplinari dedicati (wealth management, fiduciaria, investment banking), oltre a strumenti di pianificazione successoria, strutture fiduciarie e operazioni straordinarie.

“L’obiettivo dell’incontro – spiega Alessandro Orciani, private banker di Banca Mediolanum – è diffondere anche nel nostro territorio la conoscenza del modello multispecialistico del Family Office, offrendo risposte concrete alle esigenze di pianificazione e gestione dei grandi patrimoni, siano essi finanziari, aziendali o immobiliari. Nel corso dell’evento sarà dedicato un approfondimento ai temi della segregazione patrimoniale, della tutela e dell’ottimizzazione fiscale, nonché alla pianificazione successoria e al passaggio generazionale, con focus su patti di famiglia e novità in materia di donazioni”.

https://www.consulentimediolanum.it/web/alessandro.orciani


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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