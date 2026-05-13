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Pubblicato il: 13/05/2026

“Fiorire è accogliere”: a Geraci Siculo il borgo diventa un laboratorio di sostenibilità

Due iniziative per valorizzare il borgo attraverso la cultura del verde, il recupero delle tradizioni e il coinvolgimento attivo della comunità. Geraci Siculo sceglie ancora una volta di investire sulla bellezza diffusa, sul senso di appartenenza e sulla sostenibilità ambientale, lanciando ufficialmente i concorsi “Balconi, Vicoli e Angoli in Fiore” (ottava edizione) e “Orto Fai da Te” (sesta edizione) per l’anno 2026. Le due iniziative, promosse dal comune di Geraci Siculo attraverso il Settore Sviluppo Economico, nascono con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, famiglie e appassionati nella cura degli spazi urbani e nella valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali, trasformando il borgo madonita in un laboratorio permanente di accoglienza, identità e qualità della vita.

Il concorso “Balconi, Vicoli e Angoli in Fiore”, dal significativo slogan “Fiorire è accogliere”, punta a incentivare il decoro floreale di balconi, davanzali, vicoli e scorci del centro storico, promuovendo una cultura del verde capace di coniugare estetica, promozione turistica e tutela del patrimonio etnoantropologico locale. L’iniziativa si articolerà in due categorie — “Balconi in fiore” e “Vicoli e angoli in fiore” — e premierà gli allestimenti più originali e armoniosi, valorizzando non soltanto la qualità floreale, ma anche l’integrazione con il contesto architettonico e con gli elementi della tradizione contadina e artigianale del territorio.

Parallelamente, il concorso “Orto Fai da Te”, accompagnato dal claim “Coltivare e produrre”, intende invece promuovere la sostenibilità ambientale, il consumo di prodotti biologici a chilometro zero e la trasmissione delle pratiche agricole tradizionali alle nuove generazioni. Il progetto nasce per valorizzare il lavoro di tante famiglie geracesi che, con passione e dedizione, mantengono viva la cultura dell’orto domestico, contribuendo concretamente alla qualità dell’ambiente e a uno stile di vita sano e sostenibile. La giuria valuterà aspetti come la varietà delle colture, l’ordine dell’impianto, i sistemi di irrigazione e concimazione, l’utilizzo di sementi autoprodotte e di attrezzature tradizionali. Entrambi i concorsi prevedono premi sotto forma di voucher da utilizzare presso operatori economici convenzionati per l’acquisto di piante, sementi, terriccio, attrezzature e materiali dedicati alla cura del verde e degli orti domestici. Le iscrizioni ai due bandi saranno gratuite e dovranno essere presentate entro il 12 giugno 2026 presso l’Ufficio Protocollo del Comune o tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it.

“Queste iniziative rappresentano molto più di un semplice concorso – dichiara il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – Sono un invito rivolto alla comunità a prendersi cura del proprio paese, a riscoprire il valore delle tradizioni, della bellezza e del lavoro condiviso. Attraverso i fiori, gli orti, i vicoli e gli spazi del nostro borgo vogliamo rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere un messaggio positivo di sostenibilità, accoglienza e identità territoriale. Geraci Siculo continua a credere nella partecipazione dei cittadini come motore di crescita culturale, sociale e turistica”.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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