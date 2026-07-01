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Pubblicato il: 01/07/2026

Il turismo esperienziale apre nuovi mercati: la ceramica siciliana conquista gli Stati Uniti

Il nuovo lusso? Mettere le mani nell’argilla di una piccola bottega in un borgo siciliano. Non è uno slogan turistico, ma una delle nuove tendenze del mercato internazionale. E a confermarlo è il pubblico americano che, a New York, ha fatto registrare il tutto esaurito ai laboratori esperienziali delle Strade della Ceramica Siciliana. Un successo che va oltre il dato organizzativo e racconta un cambiamento più profondo: oggi il viaggiatore cerca autenticità, vuole conoscere le persone, imparare antichi mestieri e sentirsi parte delle comunità che visita. Così attività produttive storiche, come quelle delle centinaia di botteghe di ceramica artistica siciliana, si aprono a un nuovo mercato, quello del turismo esperienziale. È proprio su questa nuova idea di viaggio che ha puntato “Sicily Lands in Hands”, il progetto promosso da Migi Press, nato dalla collaborazione tra i comuni di Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca e cofinanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che piace 2026”, che ha portato negli Stati Uniti le eccellenze artigianali delle sei città siciliane della ceramica, trasformando per tre giorni Brooklyn e Manhattan in una finestra aperta sulla Sicilia più autentica. Il sold out registrato sia al Choplet Ceramic Studio Shop & Gallery di Brooklyn sia da Eataly Flatiron non rappresenta soltanto il successo di un evento, ma conferma l’interesse crescente del mercato nordamericano verso un turismo che mette al centro identità, artigianato, piccoli borghi e tradizioni locali, aprendo nuove prospettive di mercato internazionale per il settore delle ceramiche siciliane. New York ha risposto con il tutto esaurito. I due workshop esperienziali organizzati nell’ambito di “Sicily Lands in Hands” hanno registrato il sold out sia al Choplet Ceramic Studio Shop & Gallery di Brooklyn sia presso Eataly Flatiron, nel cuore di Manhattan, confermando come il patrimonio culturale e manifatturiero della Sicilia rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per intercettare la crescente domanda internazionale di turismo esperienziale. L’iniziativa, che ha portato negli Stati Uniti le sei città siciliane della ceramica – Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca – non si è limitata a presentare opere artistiche o produzioni artigianali. Ha proposto un modo diverso di raccontare la Sicilia: attraverso il contatto diretto con gli artigiani, la lavorazione dell’argilla, il dialogo con i maestri ceramisti e la scoperta di una tradizione che affonda le proprie radici in migliaia di anni di storia.

Un modello di promozione turistica che trova piena sintonia con l’evoluzione del mercato internazionale

“La Sicilia per il mercato nordamericano è una destinazione ormai molto solida – spiega Caterina Orlando, Country Manager Enit Stati Uniti e Messico – La sfida oggi è offrire nuovi itinerari e nuove esperienze. Il nuovo lusso non è rappresentato dagli alberghi più esclusivi, ma dalla possibilità di vivere realmente le tradizioni locali, diventando protagonisti del viaggio. Il turista americano cerca autenticità, vuole conoscere la storia dei prodotti, incontrare le comunità e immergersi nella vita dei piccoli centri. Ogni prodotto è figlio del territorio e racconta una storia millenaria: è proprio questo che rende la Sicilia una destinazione straordinaria”. Una visione che coincide perfettamente con la filosofia delle Strade della Ceramica Siciliana, nate per trasformare un patrimonio artistico in uno strumento di valorizzazione del territorio, capace di accompagnare il visitatore fuori dai tradizionali circuiti dell’overtourism per condurlo dentro botteghe, musei, laboratori, paesaggi e comunità locali. 

“L’arte ceramica – sottolinea Claudio Lo Monaco, vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – rappresenta uno dei più forti elementi identitari della Sicilia. Attraverso la ceramica si apprende la storia dell’isola, fatta di contaminazioni arabe, spagnole, ebraiche e mediterranee che ancora oggi vivono nei colori, nelle forme e nelle decorazioni. Da questa idea nasce il Passaporto delle Strade della Ceramica Siciliana, che noi definiamo una vera e propria credenziale del turismo esperienziale: uno strumento che invita il visitatore a riscoprire l’identità siciliana attraverso la sua produzione ceramica. “Lands in Hands” significa proprio questo: mettere la terra della Sicilia nelle mani delle persone, trasformando il viaggio in un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi”.

A New York questa idea ha trovato un pubblico attento e curioso. Nei due laboratori, andati rapidamente esauriti, decine di partecipanti hanno potuto modellare l’argilla insieme ai maestri ceramisti siciliani, comprendendo come dietro ogni manufatto si nascondano secoli di storia, cultura e identità mediterranea. Per i piccoli comuni della rete il progetto rappresenta anche una concreta opportunità di sviluppo economico e turistico. “Portare il nostro artigianato oltre i confini italiani significa promuovere i nostri territori – afferma Alessandro Amoroso, assessore al Turismo del comune di Santo Stefano di Camastra – Per realtà come la nostra la ceramica è molto più di una tradizione: è uno dei principali motori dell’economia locale. Fare rete tra le sei città ci permette di presentarci insieme sui mercati internazionali con una proposta forte e credibile. Il sostegno dell’Enit, dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e della Regione Siciliana dimostra che il turismo esperienziale rappresenta una strada concreta per valorizzare le eccellenze dei nostri territori e costruire nuove opportunità di sviluppo”.

Tra i momenti più significativi della missione americana anche la consegna del Passaporto delle Strade della Ceramica Siciliana al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara. Un gesto simbolico che sancisce l’avvio internazionale di uno strumento pensato per incentivare il turismo esperienziale nei sei comuni della rete, invitando i visitatori a collezionare i timbri delle città della ceramica e a vivere un percorso fatto di laboratori, musei, botteghe e incontri con gli artigiani. Il debutto statunitense di “Sicily Lands in Hands” conferma così che il patrimonio immateriale della Sicilia può trasformarsi in una leva strategica per attrarre nuovi flussi turistici internazionali. Non soltanto arte, ma un racconto autentico del territorio, capace di coniugare cultura, tradizioni, manifattura d’eccellenza e sviluppo locale. Una prospettiva che trova oggi conferma anche nei dati del mercato internazionale: il turismo contemporaneo premia sempre più le destinazioni capaci di offrire esperienze autentiche, nelle quali il visitatore non sia semplice spettatore, ma protagonista della storia che sta vivendo. È su questa visione che le Strade della Ceramica Siciliana intendono continuare il proprio percorso di internazionalizzazione, portando nel mondo un modello di promozione che mette al centro i borghi, gli artigiani e l’identità più autentica della Sicilia.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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