Pubblicato il: 11/12/2025

ITS Madonie, primi diplomati e un modello formativo che funziona

A Castelbuono l’ITS Academy Madonie ha consegnato i primi diplomi del percorso avviato nel 2023. Sette studenti hanno superato l’esame di Stato e completato un biennio pensato per formare figure tecniche operative nei settori più rappresentativi dell’economia locale: agroalimentare, turismo e marketing digitale. Sono profili professionali che rispondono a richieste precise delle imprese del territorio.

La cerimonia si è svolta nella sede castelbuonese, alla presenza di istituzioni, amministratori e realtà del territorio. Il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, ha richiamato l’attenzione su una delle questioni più delicate per le aree interne:
«Non siamo meteore che vivono lontano dalla terra. Dobbiamo assumerci tutte le problematiche del territorio… La mia preoccupazione è stata la fuga dei giovani. Quelli dell’ITS Madonie sono progetti interessanti perché aiutano i giovani a creare impresa».

Sul ruolo dell’ITS nel contesto locale è intervenuto anche il sindaco di Castelbuono, Mario Cicero:
«L’ITS offre la formazione che serve per entrare nel mondo del lavoro. In Germania si parla di 900.000 ragazzi formati dagli ITS, in Francia 500.000, in Italia siamo sui 35.000. Non dobbiamo perdere questa occasione».

L’ITS Madonie è una Fondazione pubblico-privata finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Siciliana e dagli enti del territorio. Opera con più sedi didattiche – Castelbuono, Palermo e una nuova sede in apertura a Nicosia – per consentire una partecipazione più ampia.
Il percorso forma tecnici specializzati in agroalimentare, turismo e marketing digitale, figure già richieste dalle aziende locali. Le lezioni alternano attività in aula, laboratori e 720 ore di stage nelle imprese del territorio. Il diploma rilasciato è di livello europeo EQF 5, una qualifica tecnica avanzata intermedia tra il diploma di scuola superiore e la laurea triennale.
L’ingresso è regolato da numero chiuso: i posti disponibili vengono stabiliti per ciascuna sede e indicati nei bandi annuali. La selezione prevede un test e un colloquio motivazionale.

L’importanza di una formazione aderente ai bisogni delle Madonie è stata richiamata dal direttore del GAL, Dario Costanzo:
«La formazione professionale è di fondamentale importanza per la crescita di tutto il territorio perché non ci può essere sviluppo rurale senza valorizzazione del capitale umano».

Per la Fondazione, rappresentata dal presidente Giosuè D’Asta, il percorso dei primi diplomati conferma una direzione di lavoro:
«Bisogna crederci tutti insieme e investire anche finanziariamente su questi giovani. L’ITS è uno strumento di innovazione tecnologica per l’impresa del territorio».
Tra le iniziative in programma, anche la realizzazione di una residenza per studenti a Castelbuono, pensata per chi arriva dai comuni più distanti.

La conclusione del biennio 2023–2025 non è solo un traguardo individuale: è un segnale su come la formazione tecnica possa consolidare competenze, rafforzare le imprese e offrire ai giovani percorsi professionali concreti. In un’area che fa i conti con lo spopolamento, la presenza dell’ITS è un elemento strutturale di sviluppo e un investimento sul capitale umano delle Madonie.

Come iscriversi all’ITS Madonie

Per accedere all’ITS Madonie è necessario il diploma di scuola superiore. L’ammissione avviene tramite domanda online e una prova di selezione composta da test d’ingresso e colloquio motivazionale.
Il percorso è gratuito: è previsto un deposito cauzionale che viene restituito alla conclusione del biennio.

Il corso prevede lezioni, laboratori e 720 ore di stage in aziende del territorio. Il diploma rilasciato è di livello europeo EQF 5.
Le informazioni aggiornate su bandi, scadenze e posti disponibili sono pubblicate sul sito della Fondazione ITS Madonie

