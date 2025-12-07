La BCC Toniolo porta Vitai Inc. al BCC Innovation Festival 2025

La BCC “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo porta la Sicilia dentro uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’innovazione. Al BCC Innovation Festival 2025, promosso dal Gruppo BCC Iccrea, la banca ha accompagnato Vitai Inc., startup fondata da Alessandro Arcidiacono e Guglielmo Rosa, selezionata tra i 31 Champion provenienti da tutta Italia e premiata al Festival Day del 4 dicembre alle Officine Farneto di Roma.

Per la Toniolo – banca cooperativa con radici profonde nel territorio – la partecipazione al Festival non è un dettaglio. Significa essere parte di un sistema nazionale che valorizza idee capaci di generare impatto economico e sociale, muovendosi in continuità con la propria missione mutualistica. Come ha dichiarato il presidente Salvatore Saporito:

«Come BCC siamo orgogliosi di accompagnare giovani che portano nel mondo soluzioni ad alto valore sociale.»

Vitai Inc., composta da due giovani originari di Modica, si è distinta nell’area Salute e Benessere. Il progetto presentato – Aivi – è una cartella clinica digitale in cloud che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare i pazienti a gestire, comprendere e condividere in modo semplice il proprio stato di salute. L’AI organizza i documenti, offre traduzione automatica, integra dispositivi indossabili e consente a medici e professionisti sanitari un accesso immediato e strutturato ai dati clinici. La piattaforma è validata da advisor scientifici e da una partnership con Micros Clinic, realtà multispecialistica con oltre 40 professionisti e 90.000 pazienti.

Accanto al valore tecnologico, il Festival ha riconosciuto il ruolo del credito cooperativo nella promozione dell’innovazione territoriale. È la logica stessa dell’ecosistema BCC: ogni banca accompagna un progetto della propria area, diventando ponte fra le comunità e un contesto nazionale dove si incrociano esperienza bancaria, ricerca e competenze digitali. In questo quadro, la presenza della Toniolo offre alla Sicilia uno spazio di rappresentanza e visibilità dentro un processo selettivo guidato da un comitato scientifico composto da professionisti del mondo bancario, tecnologico e accademico.

Una prospettiva ribadita dal direttore generale della banca, Nicola Culicchia:

«Il nostro compito, come banca di comunità del Gruppo BCC Iccrea, è favorire la crescita dell’innovazione mettendo al centro le persone e le loro necessità.»

Attraverso il supporto a Vitai Inc., la Toniolo conferma la propria funzione: sostenere iniziative che parlano di futuro rimanendo ancorate ai bisogni delle comunità. L’innovazione, in questa lettura, non è una fuga in avanti, ma una leva per dare forma a competenze nuove, trattenere giovani talenti, far circolare idee che nascono nei territori e trovano nelle BCC un alleato naturale.

Nei dati patrimoniali resi noti dalla banca (al 30 giugno 2025: patrimonio netto di 259,8 milioni di euro, totale attivo oltre 1,983 miliardi, finanziamenti alla clientela pari a 562,9 milioni), si legge la solidità che consente di sostenere percorsi come quello di Vitai Inc.: traiettorie che collegano imprese, territorio e un sistema cooperativo che continua a investire in innovazione e prossimità.