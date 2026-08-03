Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 03/08/2026

La Giostra dei Ventimiglia incorona Francesco Fiorino e fa il pieno di pubblico

È stato Francesco Fiorino, in gara per il comune di Alimena, ad aggiudicarsi la XXXVI Giostra dei Ventimiglia, il tradizionale torneo cavalleresco che ogni estate trasforma Geraci Siculo in un autentico borgo medievale, riportando in vita la storia dell’antica Contea dei Ventimiglia. La manifestazione, tra gli appuntamenti più attesi dell’estate nelle Madonie, ha richiamato 33 tra cavalieri e amazzoni provenienti non solo dalla Città Metropolitana di Palermo, ma anche dalle province di Messina ed Enna, confermando la crescita e il prestigio di un evento che unisce rievocazione storica, sport e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Sul podio, alle spalle del vincitore, si sono classificati Eduardo Di Gangi, in rappresentanza del comune di Scillato e Luigi Viso, cavaliere del comune di Roccapalumba. Oltre all’ambito titolo, Francesco Fiorino ha ricevuto la Coppa del Comune di Geraci Siculo, la Coppa del Conte Alduino Ventimiglia di Monteforte e un premio di 750 euro, messo a disposizione dai Fratelli Giaconia. Al secondo classificato sono andati la coppa e un premio di 500 euro, offerto dalla Cava San Giorgio; mentre il terzo ha ricevuto la coppa e un premio di 250 euro, donato dalla ditta Sopet. Premio speciale “Monta del Cavallo purosangue arabo” a Eb Majid, dell’allevatore geracese Giuseppe Corradino, assegnato all’amazzone Selene Moratto in gara per il comune di Campofelice di Roccella. Tutte le aziende sostenitrici dell’iniziativa hanno sede a Geraci Siculo, a testimonianza del forte legame tra la manifestazione e il tessuto economico locale. 

La Giostra rappresenta il momento culminante di una rievocazione storica che ogni anno fa rivivere il glorioso passato della Contea dei Ventimiglia, uno dei più importanti stati feudali della Sicilia medievale. Cortei in abiti trecenteschi, spettacoli, accampamenti storici, musica, antichi mestieri e giochi cavallereschi trasformano il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto, valorizzando un patrimonio identitario che coinvolge decine di comuni appartenuti all’antica Contea. “La Giostra dei Ventimiglia – dichiara il sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa – è molto più di una competizione equestre. È un appuntamento che racconta la nostra storia, rafforza il senso di appartenenza della comunità e promuove Geraci Siculo come uno dei borghi medievali più autentici della Sicilia. Vedere tanti cavalieri provenienti da diverse province e migliaia di persone condividere con noi questa festa è motivo di grande orgoglio. Un ringraziamento va ai cavalieri, ai volontari, alle associazioni, agli sponsor, agli organizzatori e a tutti coloro che, con passione e impegno, hanno reso possibile un’edizione di grande successo, contribuendo a tramandare una tradizione che rappresenta uno dei simboli della nostra identità”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Cambiamenti climatici e PMI siciliane: come tutelare il patrimonio aziendale dai rischi meteo
Redazione, 2 mesi fa 3 min

Il tessuto produttivo della Sicilia, storicamente caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie imprese, si trova oggi ad affrontare una sfida che va ben oltre le dinamiche tradizionali del mercato. Le mutazioni del clima stanno determinando un incremento sensibile sia nella frequenza sia nell’intensità di fenomeni atmosferici estremi, trasformando eventi un tempo eccezionali […]

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 1 anno fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 2 anni fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 2 anni fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 2 anni fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]