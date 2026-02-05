Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Home / Comunicati Stampa
Pubblicato il: 05/02/2026

Le Madonie alla Bit: natura, identità e turismo esperienziale per una destinazione tutto l’anno

Governance, Geopark Unesco e turismo esperienziale saranno al centro del talk che svela il “Laboratorio Madonie”, la destinazione siciliana da vivere 365 giorni l’anno. Mercoledì 10 febbraio, alle ore 16, il Consorzio Turistico Cefalù–Madonie, braccio operativo della Dmo Madonie e Targa Florio, insieme all’Ente Parco delle Madonie, sarà protagonista di un incontro alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dal titolo “Madonie, Laboratorio di futuro: dove natura, identità e governance creano la destinazione tutto l’anno”. Moderato dal giornalista Michele Ferraro (Migi Press), il talk punterà i riflettori su un modello di governance capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo economico, con particolare attenzione alla destagionalizzazione e a un’offerta di esperienze autentiche e sostenibili. Interverranno il Direttore del Consorzio Turistico Cefalù–Madonie Smeralda Tornese che presenterà la visione strategica della Dmo come infrastruttura di sistema per la promozione delle Madonie e Rita Militi dell’Ente Parco delle Madonie, che illustrerà il ruolo del Parco nella conservazione e valorizzazione responsabile delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio.

Un modello di governance per il turismo tutto l’anno

Al centro dell’incontro la presentazione delle Madonie come destinazione integrata, in cui la collaborazione tra pubblico e privato genera esperienze turistiche di qualità. L’obiettivo è mostrare ai mercati internazionali una Sicilia che non vive solo d’estate. “Portiamo a Milano una visione sistemica – spiega Smeralda Tornese – Le Madonie sono il luogo ideale per il turismo esperienziale: dai cammini storici all’heritage culturale, fino alla leggendaria Targa Florio. Stiamo costruendo un ecosistema multiattoriale per intercettare i nuovi segmenti di viaggiatori consapevoli, che cercano la Sicilia 365 giorni l’anno”.

L’eccellenza del Geopark Unesco

Il patrimonio naturale unico delle Madonie, certificato come Geopark Unesco, offre un paesaggio unico, perfetto per chi ama il turismo outdoor e sostenibile. “La tutela ambientale non è un limite, ma una garanzia di qualità – afferma Rita Militi – Alla Bit di Milano mostreremo come la conservazione del paesaggio e della biodiversità si traduca in un’offerta turistica di alto profilo, capace di attrarre i flussi dai nuovi mercati del turismo responsabile”.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Innovation Island

Ascolta "Innovation island" su Spreaker.

Agricoltura

Ambiente

Global South Innovation 2025, il Sud piattaforma mediterranea dell’innovazione sostenibile
Romina Ferrante, 7 mesi fa 3 min

Il Mezzogiorno si candida a diventare snodo strategico tra Europa e Africa. A Maida, in provincia di Catanzaro, si è aperto il Global South Innovation 2025, forum internazionale che riunisce oltre cinquanta esperti, istituzioni e imprese per definire un nuovo modello di sviluppo per il Sud. L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Mediterraneo in una piattaforma […]

Nuove regole UE per produttori di caffè, soia, legno e derivati
Brigida Raso, 1 anno fa 4 min

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2023/1115, è stata chiara: nessun prodotto legato alla deforestazione potrà più essere commercializzato nel mercato europeo. L’obiettivo è ambizioso: proteggere le foreste, combattere il cambiamento climatico e fermare un processo che, dal 1990, ha cancellato 420 milioni di ettari di boschi nel mondo. Una perdita che non è solo […]

Sostenibilità è una leva di crescita, ma ancora pochi manager in Sicilia
economysicilia, 1 anno fa 3 min

Si è svolto ieri a Catania, presso l’NH Hotel Parco degli Aragonesi, il primo appuntamento del programma “La sfida della sostenibilità – Stakeholders a confronto”, organizzato da Manageritalia Sicilia. Con oltre 120 partecipanti tra rappresentanti istituzionali, imprenditori e giovani universitari, l’evento dal titolo “Verso un futuro sostenibile” ha inaugurato un ciclo di incontri in cinque […]

Acque reflue in Sicilia: rischio sanzione Ue di 100 milioni
Brigida Raso, 1 anno fa 5 min

La Sicilia è di nuovo nell’occhio del ciclone per una nuova emergenza ambientale: un progetto di depurazione contestato, lacune amministrative, e la concreta minaccia di sanzioni europee per 100 milioni di euro. La Commissione Europea ha recentemente lanciato un monito ufficiale all’Italia per il mancato rispetto delle normative comunitarie, e la Sicilia si ritrova ancora […]

Mutui, come risparmiare con la casa green
economysicilia, 2 anni fa 2 min

La casa green fa bene all’ambiente e anche al portafoglio. Nell’ultimo anno, complici le aspettative sul calo dei tassi di interesse e le offerte lanciate da alcune banche per cavalcare l’onda della direttiva Ue sull’efficientamento energetico degli immobili, il costo dei mutui per abitazioni di Classe A e B ha segnato una forte contrazione.  Secondo […]