L’Ebat Ciala Catania sarà presente dal 28 al 30 novembre a Frutech con uno spazio dedicato

Per la prima volta l’Ebat Ciala Catania, Ente bilaterale agricolo territoriale, parteciperà, con un proprio stand dedicato, a Frutech, il principale evento fieristico del Mediterraneo dedicato alla transizione Agroecologica e alle nuove frontiere del settore Ortoagricolo. L’Expò, in programma dal 28 al 30 novembre, presso l’esclusivo polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco, vedrà la presenza di tutti i più importanti protagonisti del settore, tra enti pubblici, aziende, organizzazioni e professionisti. Tre giorni di networking, incontri, convegni e iniziative dove l’Ebat Ciala sarà attiva con uno stand informativo sull’ampia gamma di prestazioni e servizi offerti dall’ente alle aziende e ai lavoratori agricoli: dal ser­vi­zio di Rlst, Rap­pre­sen­tan­ti dei La­vo­ra­to­ri per la Si­cu­rez­za Ter­ri­to­ria­le, al contributo per le visite mediche obbligatorie, dal contributo spese per la formazione a quello per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, dalle indennità per malattia e infortunio al contributo per le visite specialistiche, dal contributo spese per i figli disabili, al bonus parto, dai contributi per i figli in età scolare ai premi pensionamento.

“La nostra presenza a Frutech – spiega Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala Catania – è una grande occasione per mettere a conoscenza delle aziende e dei lavoratori la ricchezza dei servizi e delle prestazioni erogati dal nostro ente. Sarà anche un momento per porre l’attenzione sull’importanza della sicurezza nel lavoro agricolo, un tema che ci sta molto a cuore”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.