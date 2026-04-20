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Pubblicato il: 20/04/2026

Legalità e sicurezza nei cantieri, a Palermo Feneal Uil Sicilia fa il punto della situazione

Si terrà domani, 21 aprile, al Marina Convention Center di Palermo il XIX Congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, un appuntamento centrale per il sindacato degli edili che riunirà 150 delegati in rappresentanza di circa 15mila iscritti provenienti da tutta l’Isola. I lavori si apriranno con la relazione del segretario regionale Pasquale De Vardo (nella foto), che offrirà un’analisi dello stato del settore delle costruzioni in Sicilia, con particolare attenzione ai temi della sicurezza nei cantieri, della legalità e della qualità del lavoro. Al centro del dibattito anche la necessità di rafforzare i controlli e la prevenzione, in un contesto ancora segnato da irregolarità diffuse, subappalti e carenza di personale ispettivo, come evidenziato nella relazione congressuale .

Il congresso, già programmato da tempo, di terrà a pochi giorni di distanza dalla tragedia avvenuta la scorsa settimana a Palermo, in via Marturano, dove hanno perso la vita due operai. Un episodio che riporta con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul lavoro e la necessità di interventi concreti e immediati. Nel corso della giornata interverranno numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo sociale ed economico: l’europarlamentare Giuseppe Lupo, il dirigente generale del Dipartimento lavoro della Regione Siciliana Ettore Riccardo Foti, il direttore regionale INAIL Giorgio Soluri, il direttore regionale INPS Sergio Saltalamacchia, il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il sindaco metropolitano di Palermo Roberto Lagalla, Daniele Marannano di Addiopizzo e padre Giovanni Giannalia, parroco allo Zen.

Prevista la partecipazione dell’intera segreteria nazionale della Feneal Uil. A concludere i lavori sarà il segretario generale nazionale Mauro Franzolini, che tirerà le fila del confronto rilanciando le priorità del sindacato a partire da sicurezza, contrattazione e sviluppo del settore. Il congresso rappresenta un momento di confronto e di proposta per delineare le strategie future della categoria in una fase di profonde trasformazioni economiche e sociali.


Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

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