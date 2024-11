Misterbianco, nasce il distretto commerciale

La rigenerazione urbana e produttiva di Misterbianco prende forma con il Masterplan del Distretto Commerciale, una visione strategica che punta a trasformare l’ex zona commerciale in un fulcro di integrazione economica, sociale e urbana. Al tavolo di confronto convocato dal sindaco Marco Corsaro presso il Sicilia Fiera, hanno partecipato oltre 80 rappresentanti aziendali, rappresentativi di un bacino occupazionale di circa 10.000 persone tra impieghi diretti e indotto.

Un nuovo nome per un nuovo inizio

L’area commerciale di Misterbianco, situata al confine con Catania, è stata ufficialmente ribattezzata “Distretto Commerciale di Misterbianco”. Il sindaco Corsaro ha sottolineato come il cambio di denominazione simboleggi una svolta per un territorio che, dopo anni di declino, si prepara a diventare un punto di riferimento per l’intera provincia di Catania. «Con il nostro Masterplan – ha affermato Corsaro – stiamo mantenendo l’impegno preso con i misterbianchesi e le imprese: rilanciare il territorio attraverso investimenti pubblici e una ritrovata attrattività.»

Interventi di riqualificazione urbana

Grazie ai fondi del PO Fesr 21/27, pari a circa 10 milioni di euro, e ai finanziamenti del PNRR per la mobilità sostenibile, Misterbianco si appresta a realizzare interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale. Questi includono:

Miglioramenti viari e urbani nell’area del Distretto.

nell’area del Distretto. Realizzazione di una fermata metropolitana dedicata lungo Corso Carlo Marx, parte della tratta Monte Po-Misterbianco centro.

lungo Corso Carlo Marx, parte della tratta Monte Po-Misterbianco centro. Avanzamenti nel progetto del collettore B, un’opera da 38 milioni di euro attesa dal 1989, fondamentale per contenere il dissesto idrogeologico.

Collaborazione pubblico-privato

Il Masterplan è il risultato di una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, testimoniata dalla partecipazione di figure chiave come il vicesindaco di Catania Paolo La Greca, il direttore della Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore e rappresentanti di importanti realtà imprenditoriali. «La sinergia è il cuore di questa trasformazione», ha dichiarato Corsaro, evidenziando come il coinvolgimento attivo delle imprese sia cruciale per il successo del progetto.

Un logo per rappresentare il cambiamento

La nuova identità del Distretto è stata simbolicamente rappresentata dal lancio di un logo contemporaneo, curato da PlanStudios. La portavoce Milena Figura ha spiegato che il design incarna l’idea di un territorio dinamico e aperto alle opportunità, in grado di attrarre nuove imprese e stimolare lo sviluppo economico.

Prospettive per il futuro

La visione del Distretto Commerciale non si limita agli interventi infrastrutturali, ma mira a creare un ecosistema integrato dove imprenditoria, mobilità sostenibile e innovazione si fondono per generare valore a lungo termine. «Questo è solo l’inizio», ha concluso il sindaco Corsaro, annunciando prossimi sviluppi per il territorio.

Con questa iniziativa, Misterbianco si posiziona come modello di rigenerazione urbana e di rilancio economico, dimostrando come la collaborazione e la pianificazione strategica possano trasformare un’area in declino in un Distretto all’avanguardia, pronto a competere su scala regionale e nazionale.