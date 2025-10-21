Sicilia Economia - News di economia, turismo e agricoltura in Sicilia.

Musei in Rete: la Sicilia sperimenta un nuovo modello di sviluppo culturale

Con il progetto MIR e i fondi PNRR CHANGES, sei piccoli musei diventano laboratori di arte, formazione e comunità.

Per la prima volta i musei civici della Sicilia si mettono in rete. Grazie ad un progetto concreto che intreccia arte, formazione e sviluppo locale. Si chiama MIR – Musei in Rete, è sostenuto dal programma europeo PNRR CHANGES coordinato dall’Università La Sapienza di Roma, e in Sicilia ha come protagonisti Fondazione MeNO e ANCI Sicilia.

L’idea è semplice, ma potente: usare i musei comunali come motori di innovazione culturale ed economica. E farlo partendo dai piccoli centri, da quei luoghi dove il patrimonio spesso resta chiuso in teche di provincia. Adesso, grazie a MIR, sei musei – da Alcamo a Vizzini, passando per Caltabellotta, Geraci Siculo, Mirto e Santo Stefano di Camastra – diventano laboratori vivi, dove artisti, operatori e cittadini lavorano insieme per dare nuova voce al territorio.

Sono già stati scelti i protagonisti delle residenze artistiche: Gio Peres, Gandolfo G. David, Giulia Sofi, Angelo Leonardo, Susanna Gonzo e Sofia Melluso, sei autori con esperienze tra l’Italia e l’estero, pronti a misurarsi con collezioni, storie e comunità locali. Non mostre calate dall’alto, ma esperienze di co-creazione, dove l’arte incontra la memoria e ne riscrive il linguaggio.

Accanto alle residenze è partito il programma formativo del progetto MIR, con incontri in presenza e online su comunicazione, allestimenti, animazione territoriale, marketing in chiave esperienziale e innovazioni digitali. Le attività sono realizzate dai partner del progetto: Fondazione MeNO (capofila), ANCI Sicilia, QMedia, Essence of Sicily, Ecubing, con il supporto scientifico del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (dSEAS) dell’Università di Palermo. È un percorso pensato per amministratori, operatori e cittadini che vogliono acquisire competenze nella gestione e valorizzazione dei musei comunali.

Dietro questo progetto c’è un’ideasemplice ma decisiva: per la prima volta i musei civici dell’isola collaborano dentro una rete strutturata, con risorse europee e competenze accademiche, per creare economia e professionalità intorno alla cultura. E’una strada che può cambiare il modo di intendere la politica culturale in Sicilia: non più singoli eventi o inaugurazioni, ma una filiera stabile che unisce creatività, formazione e territorio.

Programma e contatti
Le lezioni sono aperte a tutti i soggetti interessati allo sviluppo dei musei comunali in chiave territoriale. Il calendario prevede appuntamenti online e attività nei sei comuni pilota fino al 24 novembre 2025.
Per informazioni e aggiornamenti: mir@fondazionemeno.org.

