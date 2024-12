Palermo punta sulla Blu Economy: il mare come risorsa di sviluppo

Al Marina Convention Center di Palermo, nel cuore del Molo Trapezoidale, si è svolto il talk Blu Economy, un evento dedicato alla valorizzazione del mare come risorsa economica e lavorativa. L’incontro, che ha riunito personalità di spicco delle istituzioni, del mondo accademico e imprenditoriale, è stato cofinanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’iniziativa “Sicilia che piace” 2024, promossa dall’assessore Edi Tamajo. L’organizzazione è stata curata dalla società Alquadrato, con la collaborazione di Alessandro Alessi e Simone Aiello, già noti per il successo dell’evento Dominate the Water, ideato dal campione olimpico Gregorio Paltrinieri.

Il mare come risorsa: gli interventi delle istituzioni

Renato Schifani e la Missione Oceano

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza del progetto Horizon Europe – Missione Oceano, un’iniziativa della Commissione Europea per la tutela degli ecosistemi marini entro il 2030. Tra gli obiettivi, la riduzione dell’inquinamento, la promozione della neutralità delle emissioni di carbonio e lo sviluppo dell’economia blu. «L’isola di Lampedusa – ha dichiarato Schifani – è stata individuata come Faro del Mar Mediterraneo, un luogo di sperimentazione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della Missione.»

Roberto Lagalla e la rigenerazione urbana

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha evidenziato il ruolo centrale del Molo Trapezoidale nel riavvicinare i cittadini al mare. «Tra i progetti prioritari del Piano triennale delle opere pubbliche – ha spiegato – ci sono la rigenerazione della Costa Sud, la valorizzazione della foce del fiume Oreto e il miglioramento delle borgate marinare, come Mondello. Il mare è un generatore di economia e una risorsa strategica per lo sviluppo urbano.»

Massimo Midiri: formazione e biodiversità

Il rettore di UniPa, Massimo Midiri, ha posto l’accento sull’importanza di preparare gli studenti ai lavori emergenti legati alla sostenibilità e alla biodiversità. «Stiamo creando corsi di studio innovativi per sviluppare competenze imprenditoriali e professionali in settori come l’ambiente e l’ecologia. L’obiettivo è formare una nuova generazione di professionisti pronti a trasformare la biodiversità in opportunità economiche.»

Storie di successo e innovazione

Il talk ha presentato numerosi esempi di come il mare possa diventare un’opportunità lavorativa. Tra questi:

Boat Solution , un progetto di abitazioni galleggianti ideate da Marco Di Gaudio e Antonello Amoroso, con un design sostenibile e applicazioni versatili, come uffici o B&B.

, un progetto di abitazioni galleggianti ideate da Marco Di Gaudio e Antonello Amoroso, con un design sostenibile e applicazioni versatili, come uffici o B&B. I premiati della Blu Economy: il velista Michele Bella, membro del team Luna Rossa nella Coppa America, e Giuseppe Giunchiglia, fondatore di un circolo velico a Sferracavallo, che ha contribuito a riqualificare la borgata marinara.

Conclusioni

L’evento Blu Economy ha dimostrato come il mare possa essere un motore di crescita sostenibile, innovazione e inclusione. Attraverso progetti visionari, una pianificazione attenta e il coinvolgimento di istituzioni e privati, Palermo si conferma protagonista della trasformazione blu. Per ulteriori dettagli sull’iniziativa, visita il sito Blueconomy Sicilia.