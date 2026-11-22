Palermo si tinge di rosa, in cinquemila alla marcia contro la violenza sulle donne

Cinquemila persone per dire no alla violenza sulle donne e ai femminicidi. Il capoluogo siciliano si è tinto di rosa questa mattina per l’ottava edizione di “Palermo in Rosa”, la manifestazione organizzata dalla Now Team Asd che ha trasformato le strade del centro cittadino in un grande spazio di partecipazione, solidarietà e sensibilizzazione. Un successo che ha superato le aspettative degli organizzatori, con un numero di partecipanti praticamente raddoppiato rispetto alla precedente edizione.

A dare il via alla corsa-camminata non competitiva, davanti al Teatro Massimo, è stato Rudy Zerbi, noto volto televisivo e conduttore radiofonico di Radio Deejay, che ha voluto essere presente per sostenere personalmente il messaggio della manifestazione: “Sono molto felice di essere qui, innanzitutto perché il messaggio di Palermo in Rosa è importantissimo e deve essere continuamente ricordato e ribadito – ha dichiarato Zerbi – La violenza sulle donne è ignobile e non bisogna mai abbassare l’attenzione. Dobbiamo continuare a sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, e oggi ne ho visti davvero tanti”.

Zerbi ha poi espresso il proprio apprezzamento per il capoluogo siciliano: “Palermo è meravigliosa. In questi due giorni di permanenza ho scoperto cose che ancora non conoscevo. È una città che continua a sorprendermi”. Una grande partecipazione popolare, con famiglie, bambini, studenti e cittadini di tutte le età, che ha confermato la crescita di una manifestazione nata otto anni fa nell’ambito della Domenica Favorita e diventata oggi uno degli appuntamenti più significativi della mobilitazione cittadina contro la violenza di genere. Il percorso di circa tre chilometri, con partenza e arrivo in piazza Verdi, si è snodato lungo via Ruggero Settimo e via Libertà, fino all’altezza del Giardino Inglese. Nessuna competizione, nessuna classifica, ma soltanto la volontà di esserci e di testimoniare, attraverso lo sport e la partecipazione, il rifiuto di ogni forma di violenza.

Di Gregoli: “Abbiamo raddoppiato i numeri, Palermo vuole fare rumore”

Grande soddisfazione da parte di Daniele Di Gregoli, presidente della Now Team e ideatore della manifestazione, che ha sottolineato il risultato raggiunto e il significato della straordinaria partecipazione: “È un’edizione che è andata veramente bene. Siamo arrivati all’ottava edizione e abbiamo praticamente raddoppiato i numeri, raggiungendo le cinquemila persone. Siamo felicissimi – ha dichiarato Di Gregoli – C’è una Palermo davvero sensibile, che testimonia la volontà di lottare contro un fenomeno drammatico come la violenza sulle donne e il femminicidio”.

Per l’organizzatore, il risultato più importante va oltre i numeri: “Qui a Palermo abbiamo deciso di fare rumore. Crediamo fortemente che parlarne, soprattutto rivolgendoci ai bambini e ai ragazzi, sia il messaggio più importante che questa manifestazione possa trasmettere”. Un obiettivo che quest’anno ha portato Palermo in Rosa a superare i confini della tradizionale corsa-camminata, trasformandosi nella “Settimana in Rosa”, un programma di iniziative che ha coinvolto anche diversi istituti scolastici di Palermo e provincia. Le attività di sensibilizzazione, realizzate con la collaborazione delle associazioni I Classici in Strada, Le Onde e dell’Associazione Nazionale Magistrati, puntano a promuovere tra le nuove generazioni una cultura del rispetto, della libertà e della parità di genere. Il programma si concluderà il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un flash mob che coinvolgerà le scuole aderenti e la realizzazione di un reel collettivo per diffondere il messaggio della manifestazione anche attraverso i social.

Marcello Mangia: “Una giornata che ci rende fieri di essere palermitani”

Tra i principali sostenitori dell’iniziativa il Gruppo Mangia’s, main partner della manifestazione, che ha confermato il proprio impegno a favore di un progetto capace di coniugare responsabilità sociale, partecipazione e valorizzazione della città: “Sono felice perché oggi uniamo veramente tutte le forze per lottare contro la violenza sulle donne. È un momento che ci rende fieri di essere palermitani, un momento bellissimo per la città – ha dichiarato Marcello Mangia, amministratore delegato del Gruppo Mangia’s – Noi ci siamo, sosteniamo questa manifestazione e continueremo a farlo anche in futuro”. Mangia ha evidenziato soprattutto il valore della partecipazione delle famiglie e dei più piccoli: “Queste sono le cose belle che portano valore, che ci aiutano a sperare in un futuro migliore e a creare un ambiente nel quale possano crescere sane le prossime generazioni. Vedere tantissime bambine e tantissime famiglie è davvero una grande gioia per la nostra città”.

La solidarietà diventa un aiuto concreto alle donne e agli orfani di femminicidio

Palermo in Rosa non è soltanto un evento simbolico. Anche quest’anno la manifestazione ha scelto di trasformare la partecipazione in un gesto concreto di solidarietà: il ricavato sarà devoluto alle associazioni Le Onde e Olga, impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle vittime.

Particolarmente significativo il lavoro dell’associazione Olga, che ha istituito un fondo nazionale destinato a garantire il diritto allo studio agli orfani di femminicidio. “Ci occupiamo di prevenzione e sensibilizzazione contro ogni forma di violenza di genere attraverso iniziative specifiche – ha spiegato Gabriella Scaduto, vicepresidente dell’associazione Olga – Abbiamo inoltre istituito un fondo nazionale per garantire il diritto allo studio agli orfani di femminicidio. È un fondo che sta funzionando e nel quale crediamo molto, perché siamo convinti che l’istruzione sia una forma di libertà: se studi, puoi essere libero”. Scaduto ha inoltre espresso apprezzamento per Palermo in Rosa, sottolineando il valore di una manifestazione capace di coinvolgere la cittadinanza attorno a un tema di così grande rilevanza sociale. Accanto all’associazione Olga, anche Le Onde, realtà che da oltre trent’anni opera nel territorio palermitano attraverso servizi di accoglienza, assistenza psicologica e legale, protezione e accompagnamento verso l’autonomia delle donne che subiscono violenza.

La Bougainvillea di Domenico Pellegrino simbolo dell’edizione 2026

A rappresentare visivamente l’ottava edizione è stata la Bougainvillea dell’artista palermitano Domenico Pellegrino, opera della collezione Hortus Deliciarum riprodotta sulle magliette ufficiali della manifestazione. Una scelta dal forte valore simbolico: la Bougainvillea è una pianta resistente, capace di difendersi con le proprie spine e di fiorire anche nelle condizioni più difficili. Un’immagine che richiama la forza, la libertà e la capacità di reagire alle avversità. L’opera è esposta al Grand Hotel et Des Palmes di Palermo e sarà visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, offrendo un’ulteriore occasione per riflettere sul messaggio della manifestazione attraverso il linguaggio dell’arte.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.