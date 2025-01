Palermo, UniCredit inaugura la nuova filiale in via Roma

UniCredit ha inaugurato la nuova filiale di Palermo in via Roma, un progetto all’insegna dell’efficienza e dell’innovazione tecnologica. La filiale si distingue per l’integrazione tra servizi tradizionali e digitali, offrendo una gamma completa di soluzioni moderne per rispondere alle esigenze della clientela.

La struttura presenta un lay-out innovativo, che include postazioni di consulenza, un chiosco multimediale e una cassa veloce per effettuare in modalità self-service operazioni online in sicurezza. Inoltre, è disponibile un’area self-service aperta h24, dotata di tre ATM evoluti, che non solo consentono prelievi, ma anche versamenti di contanti e assegni, oltre a numerose altre operazioni. Gli ATM sono caratterizzati da una grafica intuitiva e funzionalità touch, supportando anche il servizio Prelievo Smart, che permette di prelevare denaro in sicurezza senza l’uso della carta bancomat.

Un team di 15 persone, guidato da Vincenzo Giordano, è al servizio dei clienti per garantire un’esperienza completa e personalizzata.

Un momento celebrativo con figure istituzionali

All’inaugurazione hanno partecipato cui Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, e Massimo Mariani, Prefetto di Palermo.

“L’inaugurazione della filiale di Palermo di via Roma conferma l’impegno di UniCredit a sostenere e potenziare lo sviluppo di questa area che, dopo diversi anni, sta tornando ad essere il principale asse delle attività commerciali della città” ha dichiarato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit. “Vogliamo essere il partner di riferimento per i nostri clienti, garantendo loro livelli di servizio elevati. Le filiali rappresentano un punto cardine del nostro modello di servizio che si distingue per la massima integrazione tra canali tradizionali, remoti e digitali”.

Anche Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Siamo orgogliosi di accogliere i clienti nei nuovi spazi di questa filiale. Qui troveranno tutta la competenza dei nostri colleghi, supportata dalle nuove tecnologie digitali e dalle soluzioni che il nostro Gruppo mette a disposizione delle famiglie, dei professionisti e delle imprese. UniCredit conferma il suo impegno a favore dell’economia del territorio e delle esigenze delle comunità”.

La nuova filiale di Palermo via Roma rappresenta un passo avanti significativo nel panorama dei servizi bancari siciliani, dimostrando l’attenzione di UniCredit per la modernizzazione e il supporto al tessuto economico locale.