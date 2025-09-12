PayPal lancia i pagamenti in 6, 12 e 24 rate in Italia e Spagna

PayPal compie un nuovo passo nella strategia europea del Buy Now, Pay Later (BNPL) annunciando l’estensione della propria offerta di rateizzazione: dopo il successo di Paga in 3, arrivano i piani Paga in 6, 12 o 24 rate.

La novità, già in fase di implementazione, sarà progressivamente disponibile nelle prossime settimane in Italia e Spagna, giusto in tempo per il picco di acquisti legato alle festività natalizie. L’obiettivo è fornire a consumatori e merchant maggiore libertà nella gestione dei pagamenti, incentivando così il commercio elettronico.

Un’evoluzione naturale dopo il boom di “Paga in 3”

Dal 2021 la soluzione Paga in 3 rate ha incontrato una domanda crescente: oggi, secondo i dati interni PayPal, il 51% degli utenti italiani abbandona il carrello se non trova questa opzione. Forte di questo riscontro, l’azienda introduce tre ulteriori formule dedicate ad acquisti di importo più elevato e a una pianificazione più lunga, coprendo fasce di spesa da 60 a 5.000 euro (in Spagna inizialmente fino a 2.999 euro).

Le nuove modalità prevedono:

6 rate : ideale per spese di medio importo (ad esempio elettronica o arredi)

: ideale per spese di medio importo (ad esempio elettronica o arredi) 12 rate : pensata per acquisti più consistenti come elettrodomestici di fascia alta o viaggi

: pensata per acquisti più consistenti come elettrodomestici di fascia alta o viaggi 24 rate: per investimenti di lungo periodo, ad esempio e-bike, impianti hi-fi, arredamento completo

Il primo pagamento è previsto un mese dopo l’acquisto, mentre le rate successive vengono addebitate mensilmente. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è variabile in base all’importo, alla durata e al profilo di rischio del cliente, con trasparenza totale sui costi fin dal momento della scelta.

Nessuna modifica per i merchant: più vendite e clienti fidelizzati

Un punto chiave per gli esercenti è che l’aggiornamento avviene automaticamente: chi già offre “Paga Dopo” di PayPal non dovrà effettuare alcuna configurazione. Questo riduce al minimo gli oneri tecnici e assicura un time-to-market immediato, proprio nella fase cruciale di shopping di fine anno.

Il beneficio è duplice:

riduzione del tasso di abbandono del carrello , una delle principali criticità del commercio online

, una delle principali criticità del commercio online aumento del valore medio degli ordini e della frequenza d’acquisto, poiché i clienti percepiscono maggiore sostenibilità delle spese

Sicurezza, protezione e trasparenza: i tratti distintivi di PayPal

Le nuove formule di pagamento mantengono tutti i vantaggi che contraddistinguono PayPal:

Protezione acquisti per le transazioni idonee, che tutela in caso di merce non ricevuta o difforme

per le transazioni idonee, che tutela in caso di merce non ricevuta o difforme assenza di commissioni di mora : eventuali interessi maturano solo sul capitale residuo, evitando costi nascosti

: eventuali interessi maturano solo sul capitale residuo, evitando costi nascosti monitoraggio digitale: tutte le scadenze sono visibili in tempo reale dall’app o dall’area personale

Paga in 3 e Paga in 6, 12 o 24 rate a confronto

Caratteristica Paga in 3 Paga in 6, 12 o 24 rate Importo acquisto 30 € – 2.000 € 60 € – 5.000 € (2.999 € in Spagna nella fase iniziale) Interessi 0% TAEG variabile in base a importo, durata e profilo cliente Primo pagamento Immediato Dopo un mese Metodo di pagamento Carte di debito, credito, prepagate (solo in Italia) o conto bancario verificato Carta di debito o conto bancario verificato Protezione acquisti Inclusa Inclusa Commissioni di mora Nessuna Nessuna (maturano solo gli interessi sul residuo)

Un servizio pensato per un mercato in rapida crescita

«Abbiamo riscontrato una forte crescita della domanda di soluzioni di pagamento flessibile in tutta Europa. Con Paga in 6, 12 o 24 rate estendiamo la portata di una piattaforma affidabile come PayPal, offrendo nuove modalità per pagare e ricevere pagamenti», spiega Maria Teresa Minotti, Vice President e General Manager Southern Europe di PayPal. «Questo lancio è un passo naturale nella nostra visione di rendere lo shopping e la gestione delle finanze più semplici, sicuri e accessibili».

L’iniziativa rafforza il ruolo di PayPal nel mercato BNPL, già in forte espansione: secondo stime internazionali, il comparto della rateizzazione digitale potrebbe crescere a doppia cifra nei prossimi anni, spinto dalla crescente propensione dei consumatori a dilazionare pagamenti online e offline.

Una piattaforma globale con radici solide

Attiva da oltre 25 anni, PayPal serve oggi consumatori e imprese in circa 200 mercati, mettendo a disposizione strumenti di pagamento digitali che uniscono sicurezza, personalizzazione e innovazione. Con l’estensione dei piani rateali, l’azienda conferma la volontà di sostenere crescita e fiducia nel commercio digitale, offrendo un servizio in linea con le nuove abitudini di acquisto e con l’esigenza di gestire in modo sostenibile anche le spese più importanti.