Premiati Oleifici Barbera lancia la Scuola Internazionale dell’Olio d’Oliva

Una serata speciale al Teatro Politeama di Palermo ha segnato il traguardo dei 130 anni di attività della Manfredi Barbera & Figli S.p.A., storica azienda siciliana leader nella produzione di olio extravergine di oliva. L’evento, intitolato “Olio di famiglia – 130 anni di storia”, ha celebrato una realtà che, attraversando cinque generazioni, è divenuta simbolo di qualità, innovazione e legame con il territorio siciliano.

Una scuola internazionale per l’olio d’oliva

Durante la celebrazione, l’azienda ha annunciato un progetto ambizioso: la creazione della prima Scuola Internazionale dell’Olio d’Oliva in Sicilia. Realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Palermo ed Enna e la società di certificazione RINA AGRIFOOD, la scuola si propone di:

Offrire formazione specializzata sul mondo dell’olio d’oliva.

sul mondo dell’olio d’oliva. Istituire un panel di esperti per certificare l’olio extravergine d’oliva.

«Questo traguardo non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza – ha dichiarato il CEO Manfredi Barbera –. Vogliamo continuare a sostenere il comparto agricolo siciliano, valorizzare il nostro territorio e portare il Made in Italy nel mondo.»

La resilienza dell’olivicoltura in un anno critico

Il 2024 è stato segnato da una grave emergenza siccità, che ha ridotto del 50% la produzione regionale di olio. Tuttavia, l’olivicoltura siciliana ha mostrato una straordinaria resilienza, grazie al lavoro degli imprenditori e al sostegno della Regione Siciliana. «Con il Piano di Sviluppo Rurale, puntiamo a rafforzare il settore dell’olio d’oliva attraverso bandi mirati», ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo.

Nonostante le difficoltà climatiche, l’olio extravergine Barbera si è confermato un prodotto di qualità premium, continuando a conquistare i mercati internazionali, con esportazioni in 39 Paesi e un focus crescente su America e Asia.

Palermo, modello di crescita economica

Il settore agroalimentare si inserisce in un contesto economico regionale in crescita. Secondo i dati dell’Istituto Tagliacarne, nel primo semestre del 2024 le esportazioni di Palermo sono aumentate del 12,9%, posizionando la città come esempio di innovazione e rilancio economico. «La Sicilia può essere protagonista del rilancio economico italiano», ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, ribadendo il sostegno del governo regionale alle imprese locali.

Un evento tra arte e cultura

Curata dal direttore artistico Pippo Balistreri, la serata ha visto la partecipazione di artisti di fama nazionale, che hanno regalato agli ospiti un viaggio emozionante nella storia e nella cultura siciliana. Lo spettacolo ha celebrato il legame profondo tra l’azienda e la sua terra d’origine, sottolineando il valore delle tradizioni e il ruolo dell’innovazione.

Un futuro sostenibile

Con una storia che affonda le radici nel passato e una visione rivolta al futuro, la Manfredi Barbera & Figli S.p.A. continua il suo percorso di eccellenza. Innovazione tecnologica, sostenibilità e promozione del territorio rimangono le sue priorità, consolidando l’olio siciliano come ambasciatore del Made in Italy nel mondo.